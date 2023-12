Uno speciale Babbo Natale forlivese in visita nella Pediatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Il noto Babbo Natale forlivese Davide Marchetti, idraulico prestato alla solidarietà, si è recato il giorno della Vigilia, insieme a don Domenico Ghetti, cappellano ospedaliero, nella Pediatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per portare regali a tutti i piccoli pazienti ricoverati. Da anni Marchetti si reca in decine di ospedali in tutt’Italia per offrire un regalo ai bimbi malati, anche molto gravemente. La sua importante opera di volontariato è sostenuta dagli amici del Gruppo di Preghiera Padre Pio di Santa Maria del Fiore, da lui fondato nel 1995. Tanti i bimbi forlivesi che hanno accolto il Babbo Natale che ora proseguirà il suo viaggio per portare regali a bimbi di altre città.