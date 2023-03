Speciale centri estivi, il Centro per le Famiglie propone una newsletter per far conoscere i servizi

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese come ogni anno, nell'ambito del progetto regionale Informafamigli&bambini (www.informafamiglie.it), predisporrà una Newsletter - Speciale Centri Estivi per offrire un servizio utile a fare conoscere alle famiglie con figli 0-18 anni la varietà di iniziative per l'estate 2023, presenti sul territorio forlivese. "Chiediamo agli interessati di preparare una sintetica scheda descrittiva e un volantino dettagliato del servizio offerto che allegheremo a completezza di informazione, con le indicazioni e i dati aggiornati per l'anno corrente (chi non lo predisporrà, avrà comunque pubblicata la proposta, senza il volantino allegato) - si legge nell'avviso -. La redazione si riserva di sintetizzare, a propria discrezione, le schede che arriveranno compilate in modo diverso da quanto richiesto".

"Ricordiamo, infine, che le proposte inviate devono essere coerenti con la fascia d'età di interesse e le finalità dello Speciale Centri Estivi - prosegue l'informativa -. La breve scheda che ci invierete dovrà indicare: nome della realtà che organizza il centro estivo e titolo sede età di riferimento a cui è rivolto periodo di svolgimento e orari contatti per info e iscrizioni". Chi desidera avere inserita la propria attività nella newsletter, dovrà inviare il materiale entro e non oltre giovedì 20 aprile attraverso email a fabiana.nannini@comune.forli.fc.it e in cc anche a informafamiglie@comune.forli.fc.it e centrofamiglie@comune.forli.fc.it.