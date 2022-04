Sperimentato col Covid, la formula di 'Sport nei parchi' è piaciuta: "Si riparte, piace a tutte le età"

“Rinnovando l'iniziativa Sport nei Parchi anche per il 2022 abbiamo incentivato, ancora una volta, le buone pratiche sportive all’aperto": così interviene il Vicesindaco del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo, con Delega allo Sport nell'annunciare l'approvazione del provvedimento da parte della Giunta comunale nel corso dell'ultima seduta. "Dopo aver aiutato concretamente le società e gli sportivi per affrontare l'emergenza covid - sottolinea Mezzacapo - abbiamo ritenuto doveroso proseguire nell'azione di sostegno proseguendo le migliori esperienze maturate durante l'emergenza più stretta, come appunto 'Sport nei Parchi', per favorire l’attività motoria all’aperto sostenendo allo stesso tempo le tante società sportive che operano nel nostro territori. Il progetto accolto con grande interesse da gruppi e società sportive ha permesso in passato e ancor più in futuro di attivare numerosi corsi con un’offerta sportiva capillare e variegata al quale hanno partecipato tantissimi cittadini di tutte le età, con feed back molto positivi, anche in termini di salute”.

Si partirà con il progetto “Sport nei Parchi 2022” da inizio maggio, quando anche le temperature si renderanno miti e permetteranno attività fisica agevole anche all’aperto, per proseguire tutto il periodo estivo con la fruizione di aree verdi pubbliche comunali. Le società e i gruppi sportivi potranno aderire tempestivamente comunicando l'avvio delle proprie attività alle competenti Unità Verde e Sport. Per informazioni rivolgersi al Comune di Forlì, Unità Sport viale della Libertà, 2 Forlì, telefono 0543 712402 – 71255, unita.sport@comune.forli.fc.it .