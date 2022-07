Sperimentazione quadriennale, il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli vola a Brindisi

Un team di docenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci De Calboni di Forlì si appresta a concludere la formazione della nuova sperimentazione quadriennale e lo farà all'Iiss "Marojana" di Brindisi, scuola polo dell’innovativo liceo TrEd cui l’istituto forlivese ha aderito. "Il Liceo TrEd, acronimo che indica la transizione ecologica e digitale, punta a integrare in un unico programma didattico di quattro anni le conoscenze umanistiche e scientifiche del tradizionale liceo italiano con una maggiore attenzione alle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), dalle quali dipenderanno sempre più in futuro le professioni e la comprensione di fenomeni d’interesse globale come ambiente e sviluppo", spiega la dirigente dello Scientifico, Susi Olivetti

"La sperimentazione - continua - non si limita a novità nei contenuti d’insegnamento, ma prevede anche un metodo didattico orientato al futuro, con l’inserimento del singolo istituto scolastico in una rete di cooperazione tra scuole, università e aziende. Una rete del sapere che vuole offrire allo studente contenuti di apprendimento aggiornati con il supporto di centri di ricerca e imprese, opportunità di verifica sul campo delle conoscenze teoriche attraverso tirocini e altri modelli di didattica esperienziale, nonché stimoli allo sviluppo delle facoltà non cognitive dei giovani, come maturità emozionale, capacità relazionale, comunicazione verbale e non verbale, pensiero creativo. Alla didattica in aula si aggiungeranno momenti di apprendimento ancora ampiamente inesplorati nei percorsi di scuola superiore, come workshop settimanali con esperti su temi altamente specialistici, summer camp, soggiorni all’estero per l’apprendimento delle lingue e la conoscenza di contesti globali, che saranno organizzati con il supporto delle reti internazionali messe a disposizione dalle aziende aderenti al progetto".

" Le potenzialità della didattica digitale saranno sfruttate per collegare contemporaneamente, in tutte le aule degli istituti scolastici che aderiscono al progetto, docenti ed esperti di particolare rilievo - prosegue -. L’agenda brindisina conclude un lungo e stimolante percorso che ha visto impegnati i docenti aderenti al progetto durante tutto il pentamestre, attraverso tavoli tematici, team-working con esperti ed insegnanti collegati da tutta Italia. In questo ultimo appuntamento verrà definito il curricolo comune frutto del lavoro degli insegnanti che hanno saputo mettere in campo la loro professionalità e capacità innovativa e verranno svolti approfondimenti attraverso percorsi formativi personalizzatieattuati in modalità learning by doing. Innovazione, progettualità, condivisione, competenze, sfida didattica, creatività, transizione queste le parole chiave della scuola aperta alle nuove esigenze del mondo".