Spettacoli annullati, il teatro Il Piccolo propone un voucher come rimborso per gli spettatori

In considerazione dell’incerto e imprevedibile evolversi della situazione sanitaria, Accademia Perduta/Romagna Teatri procede all’emissione di voucher a titolo di rimborso per gli abbonati / possessori di biglietti degli spettacoli della passata Stagione del Teatro Il Piccolo di Forlì (rassegne Favole e Moderno2) e dei biglietti del musical Ghost, previsto come “fuori abbonamento” al Teatro Diego Fabbri, non potendone garantire la riprogrammazione inizialmente prevista.

La richiesta del voucher a titolo di rimborso potrà essere effettuata da sabato 16 a sabato 30 gennaio 2021 presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (via Dall’Aste 10), aperta dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, consegnando il modulo di richiesta (che può essere scaricato sul sito accademiaperduta.it) compilato e firmato e il tagliando originale dell’abbonamento/biglietto. Contestualmente sarà emesso il voucher che avrà una validità di 18 mesi.

La richiesta potrà, in alternativa, essere inviata, nel medesimo periodo, via email all’indirizzo voucher@accademiaperduta.it allegando, oltre al suddetto modulo, la foto dell’abbonamento/biglietto in proprio possesso.