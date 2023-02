Spiegare agli studenti cosa vuol dire essere scienziato giorno dopo giorno: l'Ausl aderisce all'UniStem Day

UniStem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori, organizzata dal Centro UniStem a partire dal 2009. La giornata vuole essere un’occasione per l’apprendimento, la scoperta, il confronto nell’ambito della ricerca scientifica a partire dalle cellule staminali. Verranno trattate esperienze collegate alla ricerca, all’essere scienziato giorno dopo giorno e ai meccanismi di formazione della conoscenza che contribuiscono al progresso tecnologico e scientifico. L’evento si svolgerà in 87 Università e Istituti di Ricerca nel mondo in Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia, Ungheria. 14 Paesi, 2 continenti e 30.000 studenti: tutti insieme pronti ad intraprendere l’infinito viaggio della ricerca scientifica.

L’Ausl Romagna partecipa all’Unistem Day con il Davide Melandri, Direttore del Centro Grandi Ustionati Romagna e Dermatologia Cesena - Forlì e docente di Dermatologia presso l’Università di Bologna. Il professor Melandri parlerà di “Medicina rigenerativa, includendo la descrizione della banca della cute e tessuti bioingegnerizzati della Romagna e l’importanza della ricerca in questo campo trasversale a diverse specialità quali dermatologia, chirurgia plastica, ortopedia, senologia, vulnologia, diabetologia e chirurgia vascolare”

UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano, fondato nel 2006. Il Centro ha l’obiettivo di integrare, coordinare e promuovere l’accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule staminali e del loro potenziale applicativo. UniStem Day si inserisce tra le attività di divulgazione scientifica sulle cellule staminali promosse dal Centro UniStem e festeggia quest’anno la sua quindicesima edizione