Spinello invasa dalle tv nazionali. Nel paese ci sono circa 30 bunker per la fine del mondo che non arrivò

Lunedì mattina il paese di Spinello, circa trecento abitanti, è stato invaso dalle troupe delle tv nazionali. Il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi è affaticato: “Il telefono squilla di continuo”. E anche preoccupato: “La comunità Ramtha di Spinello è preoccupata per il clamore dell'episodio e sostiene che questi due suicidi siano dovuti a motivazioni personali di questi due coniugi”. Ma la curiosità a questo punto è inevitabile. Spinello è il paese dei bunker: ce ne sono una trentina, su appena 300 abitanti. Circa una decina sono stati realizzati in ville costruite ex novo tra il 2000 e il 2010, mentre ce ne sono circa 20 che sono stati realizzati con interventi di adeguamento di immobili pre-esistenti.

Il sindaco ne parla descrivendola come una comunità integrata. “La loro presenza risale ad altre vent'anni fa. Non ci sono mai stati problemi di convivenza”. Esiste un referente anche informale a cui l'amministrazione si interfacciava per problematiche non religiose? “No – spiega Valbonesi -. Non ce n'è mai stato bisogno. Sono sempre stati molto autonomi nelle loro questioni e rispettosi delle regole”.

E aggiunge, spiegando che la loro presenza ha dato nuova vitalità al borgo di Spinello, uno dei più alti dell'Appennino forlivese (oltre 800 metri di altezza), che altrimenti sarebbe stato destinato allo spopolamento come decine di altre frazioni: “Per esempio da anni registriamo un aumento di popolazione giovane, lo vediamo in particolare dal servizio di trasporto scolastico, che è a carico del Comune. Lo scuolabus di Spinello per Santa Sofia è sempre pieno”. Questo consente anche di avere una Pro Loco vivace, con l'organizzazione di eventi e sagre.

Il fenomeno 'Spinello' covò sottotraccia per tutti i primi anni Duemila. Fu un articolo del 2012 di ForlìToday a portare alla ribalta il fatto che nella piccola frazione era partita un'attività anomala di costruzione di bunker. La giornalista Isabella Calzolari andò nel paese, confermando questa frenetica attività edilizia. La comunità Ramtha, infatti, pareva aver eletto il paese appenninico come uno dei pochi posti sicuri rispetto ad una fine del mondo imminente, secondo una profezia Maya datata il 21 dicembre 2012. Bunker, cisterne d'acqua, grandi approvvigionamenti di cibo a lunga conservazione. Fu il momento di maggior affluenza dei seguaci della setta a Spinello. Questo generò anche un certo turismo sottotraccia degli amanti dell'esoterismo. Più prosaicamente, come spiegò il sindaco dell'epoca Flavio Foietta, il loro arrivo segnò il rilancio economico del Paese, la costruzione di nuove case, con i bunker realizzati tutti secondo le regole urbanistiche del Comune.

Poi, quando il 13 dicembre 2012 emerse che non c'era stata alcune apocalisse, restano negli anni quelle ville con bunker annesso, e i seguaci di questo credo che poco alla volta o si sono allontanati o si sono radicati apprezzando la natura incontaminata del luogo. Anche nella villa di viale dei Pini, teatro del doppio suicidio scoperto sabato sera aveva il suo bunker, che venne riempito all'epoca di cibarie e attrezzature post-distruzione del mondo. Ma già da diversi anni quella “stanza speciale” della villa della tragedia era diventata una stanza arredata per l'uso comune.