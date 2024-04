Splende il sole sull'undicesima edizione di Diabetes Marathon

Domenica sotto il sole si è svolta l’undicesima edizione di Diabetes Marathon, un’edizione che ha visto i parchi della città di Forlì vestiti a festa per accogliere atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie uniti dalla volontà di passare una giornata di festa all’insegna del benessere, della prevenzione e del sostegno a favore di tutti quei bambini e adulti che convivono con il diabete.

Il sorriso dei volontari di Diabete Romagna, delle associazioni amiche, delle protezioni civili, del personale dei vigili urbani dedicato alla cura e alle realizzazione di un percorso in sicurezza ha accolto i partecipanti che partiti da Piazza Saffi hanno attraversato i parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico. Oltre 3000 persone insieme per dire a gran voce che realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno è possibile.

Prima classificata per la 10km femminile Barberini Magnani Nausica, race time 37’27’’, seconda Ferrini Celeste 39’20’’, terza Camporesi Chiara 40’38’’, primo classificato per la 10km maschile Giusto Simone, race time 33’ 01’’, secondo Poggi Davide 33’44’’, terzo Perugini Gabriele 34’ 05’’.

Il diabete è una patologia cronica per la quale non esiste guarigione, ma solo una sua gestione. Sono 5 milioni le persone con diabete in Italia e si stima che 1 milione sia a conoscenza di soffrirne. 78.000 le persone con diabete in Romagna e Diabetes Marathon è nata nel 2014 per sostenere i progetti dell’associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini con diabete, per non lasciarli soli e per lanciare il messaggio del valore della prevenzione.

Numerosi i partecipanti che si sono recati al corner della prevenzione del Diabetes Marathon Village, dove le infermiere della diabetologia di Forlì, i farmacisti di Forlifarma e i volontari dell’associazione hanno misurato la glicemia e in collaborazione con la Wellness Foundation hanno potuto valutare il proprio stile di vita.

“Vedere questo evento crescere di anno in anno, incontrare volti amici e persone nuove che si avvicinano a noi è un regalo che paga di tutte le fatiche e l’impegno che mettiamo per realizzare un momento in cui chi ha il diabete senta davvero di poter essere libero di vivere la propria condizione con serenità e fiducia in se stesso e nella comunità che lo accoglie. Ancora oggi in tanti nascondono il diabete, per vergogna o paura di essere discriminati dalla società, invece Diabetes Marathon prova che vivere il diabete fino in fondo, con tutti gli alti e bassi che comporta è possibile e può essere una risorsa per fare del bene a sé e agli altri. Vogliamo dire grazie di cuore ai volontari, alle organizzazioni amiche, alle protezioni civili, al corpo dei vigili urbani, alle nostre aziende amiche, alle istituzioni e al Comune di Forlì che ha creduto in noi fin dalla prima edizione, a chi c’era oggi e a chi c’è con il sostegno ai nostri progetti. Diabetes Marathon esiste per dire a gran voce che un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno è possibile” ha detto William Palamara, presidente Diabetes Marathon.

L’evento podistico di Forlì è stata la prima tappa della lunga Diabetes Marathon 2024 che vedrà protagonista la città di Cesena il 14 giugno con l’evento musicale Diabetes in Music “Memorial Bob” e nuovamente Forlì il 5 ottobre con il corso ECM dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del dottor Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione.

Il ricavato della manifestazione contribuirà a migliorare la vita di adulti e bambini con diabete finanziando personale sanitario, strumentazione e campi formativi per famiglie. Il prossimo appuntamento è venerdì 14 giugno a Cesena con Diabetes in Music.