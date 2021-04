Sponsorizzazioni per "La Romagna Toscana": c'è tempo fino a fine aprile

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in qualità di capofila del progetto "Borghi in Festival" presentato al Ministero della Cultura e dei Beni Culturali dai 14 Comuni aderenti alla Fondazione, ricerca sponsor del territorio che aiutino a sostenere l’ambizioso progetto "La Romagna Toscana – Terra di racconti in Festival". E’ stata infatti prorogata alle 12 del 30 aprile la scadenza dell’avviso di sponsorizzazione che consente alle imprese, anche individuali, alle società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, di sostenere la manifestazione – che avrà rilievo nazionale – attraverso una erogazione economica o mediante fornitura di beni, servizi o altre utilità.

Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto sponsorizzazioni di natura finanziaria sotto forma di erogazione economica; e sponsorizzazioni di natura tecnica sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità. I soggetti interessati devono far pervenire l’offerta alla Pec del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it oppure a mano all’Ufficio Attività produttive del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Viale G. Marconi n.81 - da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.