"Sport come mezzo di Inclusione": convegno al Liceo Artistico col Lions Club Forlì Valle del Bidente

Si è svolto sabato all’interno dell’aula magna del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì il convegno su “Sport come mezzo di inclusione”, con cui il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Luca Milandri ed il Distretto Lions 108A hanno introdotto il tema di studio distrettuale, coordinato da Paolo Dell'Aquila. Il Club ha dato inizio con questa manifestazione alla seconda edizione del Premio Girolamo Mercuriali. Importante successo della manifestazione che ha visto la numerosa presenza di alunni del Liceo Artistico e Musicale e del Liceo Scientifico di Forlì.

Luca Milandri ha aperto e presieduto la manifestazione, cui hanno portato i saluti Mario Boccaccini (vice governatore del Distretto Lions 108A), Daniele Mezzacapo (vicesindaco con delega allo Sport), Simonetta Puzzarini e Marco Vallicelli (Liceo Artistico Antonio Canova), Gabriele Obino (Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – Ufficio VII Forlì-Cesena). Paolo Dell'Aquila (professore di Sociologia e comunicazione nelle attività sportive) ha dimostrato come la formazione di un sistema sport a livello globale (Federazioni Internazionali e Olimpiadi) si sia accompagnato alla diffusione dell'etica del fair play, del rispetto verso l'altro, della solidarietà ed abbia consentito a campioni di ceti meno abbienti di divenire celebrità nazionali e internazionali. Rosella Persi (professore associato di Pedagogia Generale, Università di Urbino) ha raccontato come lo sport possa divenire uno strumento educativo alla interculturalità ed all'integrazione sociale.

Donatella Donati (professore di Sport e disabilità, Università di Verona) ha tracciato la storia dei Giochi Paralimpici dal 1948 in avanti, dimostrando nelle ultime edizioni come l’atleta disabile divenga un nuovo supereroe per il suo coraggio, capace di creare nuove celebrità e punti di riferimento per tutte le persone svantaggiate. Simona Rinieri (cavaliere al merito della Repubblica, campionessa mondiale di volley femminile 2002, attualmente direttore sportivo Olimpia Teodora) ha parlato della sua esperienza, di come lo sport debba divenire un lavoro paziente, collettivo, non la semplice ricerca del successo a tutti i costi, interagendo con i numerosi ragazzi presenti, coinvolgendo e interagendo direttamente i ragazzi presenti in aula. Tutti hanno espresso l'auspicio di arrivare ad uno sport umanistico ed inclusivo, non basato sul semplice modello della prestazione, del profitto e del record.