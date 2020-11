Sport e cultura tornano in Piazza, il sindaco Zattini: "Sem tot una fameja"

"Sem tot una fameja". Il sindaco Gian Luca Zattini, affiancato dal vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, non ha fatto mancare ancora una volta il sostegno dell'amministrazione al mondo dello sport e della cultura. Sabato pomeriggio c'è stata una nuova manifestazione pacifica, questa volta in Piazza Saffi. Ogni realtà sportiva della città che ha partecipato si è identificata attraverso cartelli. Mezzacapo ha ricordato le iniziative prese dal Comune, come ad esempio la riapertura dei parchi.

"Vi siamo vicini", ha evidenziato. A guidare la manifestazione il tenore Maurizio Tassani, titolare di alcune palestre. Quest'ultimo ha letto anche una lettera di una ragazza gravemente malata. "Noi siamo la cura, non la malattia", ha evidenziato Tassani. "Questa battaglia la dobbiamo a noi, per il nostro futuro e quello dei nostri figli", ha sottolineato il consigliere comunale Letizia Balestra.