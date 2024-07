Sport e solidarietà, la Libertas Pattinaggio Forlì dona un tv al Quartiere Romiti

Nello spirito di solidarietà che ancora anima i forlivesi nei confronti delle vittime dell'alluvione dello scorso anno, venerdì scorso al palazzetto di Villa Romiti ha avuto luogo la cerimonia di consegna ai rappresentanti del comitato del Quartiere Romiti, Stefano Valmori e Maurizio Naldi, di un televisore da 65 pollici acquistato dall'Asd Libertas Pattinaggio Forlì con il ricavato della raccolta fondi che si è svolta in occasione del saggio di fine corsi della società intitolato “Wonka & la Fabbrica delle Rotelle” tenutosi nello stesso palazzetto il 9 giugno scorso.

Il televisore andrà ad integrare l'arredo della sala polifunzionale del Quartiere Romiti completamente devastata dall'evento calamitoso. La consegna è stata fatta dal presidente Moreno Olivucci e da una rappresentanza degli atleti della società che anche quest'anno ben si sono distinti nelle varie competizioni sportive, in particolare nel Campionato Nazionale di pattinaggio artistico che si è appena concluso a Ponte di Legno in quel di Brescia che ha visto le belle affermazioni nella specialità di libero rispettivamente dei forlivesi Lucia Olivucci nella categoria Juniores e Rodolfo Cortini nella categoria Jeunesse.

In particolare, poi, quest'ultimo in coppia con Riccardo Ginevra dell'A.S.D. Junior Sacca di Modena si è particolarmente distinto nella specialità di coppia artistico categoria Jeunesse agguantando un brillante secondo posto che gli ha garantito a pieno titolo la qualificazione al prossimo Campionato Europeo che si terrà a fine luglio in Portogallo con la speranza di rinverdire a livello internazionale i successi degli atleti forlivesi in questa bellissima specialità.