"Sport nei parchi" cala il tris: aree verdi gratis per corsi di fitness per tutte le età

Nella primavera-estate del 2020 avevano aderito 87 società dilettantistiche sportive e palestre private, popolando i parchi cittadini di circa diecimila persone dai 7 ai 70 anni che hanno fatto attività fisica - dallo yoga all'attività dei bambini alla ginnastica dolce per gli anziani – all'aria aperta, per non rinunciare al benessere del movimento ma in massima sicurezza per il distanziamento Covid. Numeri replicati poi nel 2021. E come dice il proverbio "non c'è due senza tre", il progetto 'Sport nei parchi' cala il tris.

Dal primo maggio al 30 novembre il Comune torna quindi a concedere gratuitamente le sue aree verdi ai gestori di corsi sportivi. La giunta comunale, riunitasi il 13 aprile, ha infatti deliberato la terza edizione del progetto, "al fine di favorire la fruizione di maggiori occasioni per la pratica sportiva e motoria ai cittadini di Forlì e di sostenere il mondo sportivo forlivese, dando visibilità alla realizzazione di attività sportive o motorie all'aperto nelle aree verdi pubbliche comunali, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori", come si legge nella delibera di giunta. Sull'albo pretorio online del Comune di Forlì è stato già pubblicato il modulo per l'adesione, dove le società sportive (Asd, Ssd, Federazione, centro wellness-fitness ed Ente di promozione) sono chiamate ad indicare il parco scelto, l'orario delle lezioni, lo spazio in metri quadrati necessario e il tipo di attività.