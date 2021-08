Sport strumento di educazione e formazione, Mezzacapo: "Impegno a tutto campo"

"Mi auguro – sottolinea il vicesindaco Mezzacapo - che le realtà forlivesi si adoperino al massimo per saper mettere a frutto questi stanziamenti ed è per questo che ci stiamo facendo parte attiva nel divulgare le informazioni"

Mentre Tokyo restituisce il record di medaglie olimpiche all'Italia, l'amministrazione comunale potenzia il proprio impegno per lo sport per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, sia con un'azione diretta straordinaria, sia ponendosi a sostegno delle società e delle realtà associative per accedere a tutte le opportunità che vengono messe a disposizioni

"In queste ore ci stiamo attivando per approfondire e far conoscere i contenuti e le caratteristiche dei bandi regionali messi a disposizione di associazioni e società dilettantistiche, enti pubblici, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie, pari complessivamente a 2 milioni di euro", annuncia il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. Si tratta di due differenti azioni, una delle quali è rivolta alla realizzazione di eventi sportivi mentre l’altra punta a sostenere la diffusione della pratica motoria e sportiva. Il periodo preso in esame è l'anno 2021, l'ambito territoriale quello dell'Emilia-Romagna. Le domande potranno essere presentate sull’apposita modulistica regionale, secondo i criteri previsti dal bando, dal 9 agosto al 6 settembre.

"Mi auguro – sottolinea il vicesindaco Mezzacapo - che le realtà forlivesi si adoperino al massimo per saper mettere a frutto questi stanziamenti ed è per questo che ci stiamo facendo parte attiva nel divulgare le informazioni. Ricordo che le possibili risorse si aggiungeranno a quanto già messo in campo dal Comune di Forlì, il cui sostegno concreto allo sport è misurabile grazie ai circa 900 mila euro di finanziamenti messi a disposizione di societa e associazioni in vario modo: sconto alle palestre, contributi diretti, sanificazioni e pulizie. Insieme a questo va considerato il sostegno alla realizzazione di iniziative nelle piazze e nel parchi e l’agevolazione nell’occupazione suolo pubblico".