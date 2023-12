Sportine solidali con prodotti per l'igiene e per la salute degli anziani alle famiglie degli alluvionati

Allo scadere dell’anno 2023 , il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici porta a termine un altro progetto di servizio, preparando 200 sportine di tela, riempite con prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, detergenti, shampoo, igienizzanti, pannolini per bimbi), dispositivi medici (termometri, cerotti, garze, disinfettanti, cotone idrofilo) ed altri prodotti quali integratori per anziani e donne in gravidanza, kit antizanzara etc, per un valore approssimativo di 100 euro ciascuna, da destinare ad altrettante famiglie del quartiere Romiti colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

L’iniziativa è stata resa possibile attraverso il contributo di alcuni sponsor, in primis la Farmacia Zuccari - anch’essa colpita dall’alluvione - che ha fornito il materiale, oltre che il sostegno del Lions Club Vercelli, che vanta tra i propri soci l’ex Governatore distrettuale Gino Tarricone, e del Lions Club Mantova Host, da quasi due decenni gemellato con il "Giovanni de’ Medici". Il 28 dicembre un gruppo di soci del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, assieme al presidente Enzo Cortesi ed alla presenza dell'assessora al Welfare Barbara Rossi, ed al parroco dei Romiti, don Loriano Valzania, ha consegnato ufficialmente le sportine alla Caritas, presente sul territorio alluvionato, che, sulla base dell’approfondita conoscenza delle situazioni famigliari più bisognose e delle necessità più urgenti, provvederà alla distribuzione della donazione alle famiglie con anziani e bimbi maggiormente in difficoltà.