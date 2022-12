Spray urticante spruzzato in classe: più di 20 studenti colpiti dalle irritazioni, sul posto ambulanza e carabinieri

Si è reso necessario l'intervento del personale del 118, che ha visitato più di una ventina di ragazzi, venerdì mattina all'Itas 'Saffi-Alberti', che si trova in via Turati. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per verbalizzare l'accaduto. Il problema è sorto quando una studentessa, in una classe prima, ha spruzzato uno spray urticante di difesa all'interno dell'aula. Sia gli studenti che l'insegnante sono dovuti uscire in fretta per gli effetti dell'irritazione.

In diversi hanno riportato lacrimazione, irritazione alla gola e i sintomi classici dei cosiddetti 'spray al peperoncino', tanto che sul posto è sopraggiunta un'ambulanza e i carabinieri. I ragazzi dopo circa un'ora di controlli sono stati mandati a casa, mentre si è provveduto ad areare i locali per disperdere il gas.