Spray rosso e danni: dopo Ravenna e Cesena i "no vax" imbrattano anche la sede vaccinale di Forlì

Come a Ravenna e Cesena. Vandali in azione nella nottata tra martedì e mercoledì nella sede vaccinale della Fiera di Forlì. All'apertura dell'hub il personale ha infatti trovato scritte e simboli "no vax", con danneggiamento della segnaletica e della cartellonistica posta all'esterno delle strutture. Le scritte, tracciate con un spray rosso, raffigurano la scritta 'Vivi' e una 'W' inserita in un cerchio: sembra più che plausibile che sia un riferimento alla "V" per "vendetta" che complottisti e coloro che sono contro il Green Pass hanno adottato.

L'Ausl Romagna ha presentato denuncia alle forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili. Dopo aver ricevuto il nulla osta dagli investigatori (sul posto è intervenuto il personale della Digos), il Servizio Tecnico dell'Ausl ha immediatamente provveduto a cancellare (dove possibile) le scritte, provvedendo al ripristono dela segnaletica danneggiata. Nessun danno è stato riscontrato all’interno delle strutture.

"L’attività vaccinale è partita regolarmente - spiega il dottor Andrea Galeotti, responsabile infermieristico e tecnico di Forlì - e le persone che sono arrivate questa mattina per sottoporsi alla somministrazione della dose hanno dimostrato assoluta tranquillità nei confronti di questi gesti incivili".