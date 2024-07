Squilla il telefono, comunicata l'allerta meteo per temperature estreme: "Non uscire nelle ore più calde"

Si annuncia un mercoledì con caldo intenso. E' stata comunicata anche via telefono, a coloro che sono iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'allerta meteo della Protezione Civile che annuncia temperature localmente superiori ai 38°C. Nella telefonata registrata, arrivata dal numero 0543-712200, si invitano i cittadini "a non uscire nelle ore più calde, di indossare abiti leggeri, di bere molta acqua e non lasciare nelle auto in sosta persone e animali". Un'altra raccomandazione nell'avviso: "Per le persone costrette a letto evitare che siano troppo coperte. In caso di necessità rivolgersi al proprio medico o chiamare il 118".

Il servizio di allerta

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

Il servizio comunale prevenzione caldo

L'Assessorato ai Servizi Sociali, insieme al Distretto Sanitario di Forlì ed in collaborazione con le Associazioni del territorio, ha messo a punto un programma di prevenzione e contrasto delle ondate di calore, rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare alle persone anziane e disabili, per aiutarle ad affrontare meglio il caldo estivo ed i disagi che ne conseguono, soprattutto se vivono sole.

Per informazioni generali sui servizi sociali per anziani e per gli appuntamenti con le Assistenti Sociali è possibile contattare lo Sportello Sociale di via Oberdan 11 al 0543 712888 (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 8.30-18.00). Il Comune di Forlì mette inoltre a disposizione il Servizio Operatore Sociale di Quartiere: un aiuto alle persone anziane a domicilio in momentanea difficoltà; per avere informazioni rispetto all'operatore del proprio quartiere da contattare chiamare il numero 0543 712888.

Concerto di Radio Bruno, la novità

Novità anche in vista per il concerto di mercoledì sera di Radio Bruno. L’amministrazione comunale informa che, in considerazione del persistere delle temperature elevate previste, i varchi di ingresso al concerto in Piazza Saffi apriranno alle 19 anziché alle 18. Resta invariato il divieto di transito pedonale dalle 17 alle 18 sull’intera estensione di Piazza Saffi (ad accezione del portico Palazzo delle Poste e dei Telegrafi) per operazioni di messa in sicurezza dell’area".

Il caso Electrolux

Disagi invece all'Electrolux, già comunicati nei giorni scorsi. La Rls Fiom ha comunicato l'inizio del turno pomeridiano alle 18. E' stato proclamato uno sciopero proclamato da due delegati Rsu su 12: "Come RLS Fiom abbiamo scelto di fermare la produzione in autotutela, che si differenzia nel fatto che implica una responsabilità aziendale di mancata azione a tutela della salute dei lavoratori, e di intervento a ridurre impatto climatico nei reparti interessati, con relativo diritto alla retribuzione".

