Squilla il telefono: il servizio di allerta annuncia l’intensa ondata di caldo

Una telefonata registrata, dal numero 0543-712200. I cittadini forlivesi sono stati informati in merito all'intensificazione dell'ondata di caldo. Si annuncia infatti un mercoledì con la colonnina di mercurio che si porterà su valori prossimi ai 40 gradi, motivo per la quale la Protezione Civile ha attivato un'allerta meteo arancione per "temperature estreme". Martedì pomeriggio gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno ricevuto la chiamata automatica nella quale "si invitano i cittadini ad non uscire nelle ore più calde del giorno e bere acqua".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile. Martedì ovunque le temperature hanno superato i 35 gradi, con un picco di 39,4 gradi a Santa Sofia come si evince nella rete di monitoraggio di Meteo Forlì-Cesena.

Per mercoledì, si legge nell'allerta meteo, "sono previste temperature superiori a 38°C sulla pianura centro-orientale, ad esclusione della fascia costiera, con punte massime prossime a 40°C". Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna specifica che mercoledì la colonnina di mercurio segnerà "un ulteriore lieve aumento con persistenza di condizioni di disagio bioclimatico. Le temperature minime oscilleranno attorno ai 26 gradi, con punte anche superiori nei grandi centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali, mentre le massime sono attese intorno ai a 38-39 gradi sulle zone di pianura centro-orientali e fascia pedecollinare con possibili punte anche superiori in particolare sulla Romagna dove sono previsti venti di Garbino". Andrà 'meglio' sulla fascia costiera, dove non si supereranno i 34 gradi.

Giovedì ci sarà una lieve flessione termica. Il cielo si presenterà "irregolarmente nuvoloso con alternanza di schiarite anche ampie. Addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi dove saranno possibili locali piovaschi o deboli rovesci. Durante la primissima mattinata possibilità di temporali più probabili sul settore centro-orientale della regione. Le temperature minime saranno comprese tra 25 e 27 gradi, mentre le massime in diminuzione, attorno ai 28 gradi lungo la costa, fra 30 e 34 gradi sulle pianure interne. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali con rinforzi mattutini sulla costa e sul mare. Sul crinale i venti saranno sud-occidentali". Nei giorni successivi, informa l'Arpae, "flussi in quota di origine atlantica favoriranno condizioni di temporanea instabilità con possibilità di temporali sparsi nelle giornate di venerdì e sabato. Successivamente la rimonta dell'alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature saranno in diminuzione nelle giornate di venerdì e sabato e successivamente torneranno a risalire sia nei valori minimi che nei massimi".