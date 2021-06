Stage estivo, si consolida la sinergia fra Cna e il Liceo Artistico e Musicale "Canova"

Negli anni si è consolidato un prezioso rapporto fra il Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì e Cna Forlì-Cesena; nel periodo estivo verranno promosse diverse iniziative al fine di integrare e potenziare il rapporto fra scuola e territorio. La formazione scolastica offerta agli studenti del Liceo vanta numerosi indirizzi: design industriale, design orafo, audiovisivo e multimediale, architettura, arti figurative, scenografia e ben dodici diversi strumenti musicali.

"Questa collaborazione ha favorito un prezioso potenziamento nel dialogo fra formazione e lavoro - afferma Daniela Renzi, presidente coordinatore di Cna Artistico e Tradizionale di Forlì-Cesena - in questo senso nasce la proposta di mettere a disposizione di artigiani e aziende la possibilità di avvalersi della preparazione degli studenti che volontariamente si mettono a disposizione per svolgere uno stage estivo presso le realtà lavorative presenti nel loro territorio".

L’esperienza in azienda coadiuva e arricchisce il processo di formazione e nello stesso tempo resta un’occasione preziosa per gli studenti di mettere in campo le competenze raggiunte nel percorso formativo intrapreso. "L’ambiente lavorativo nuovo in cui si vivono logiche relazionali differenti da quelle vissute giornalmente dal giovane studente può essere stimolo e incentivo nello sviluppo dell’imprenditorialità e creatività - commenta la professoressa Electra Stamboulis, dirigente del Liceo Antonio Canova - oltre ad offrire una maggiore coscienza della realtà e garantire più coscienza nelle scelte future".

Lo stage estivo è considerato esperienza Pcto (ex alternanza scuola lavoro) e i rapporti fra azienda ospitante e Liceo saranno regolati da una convenzione dedicata. Il rapporto fra azienda e studente sarà disciplinato dal documento “patto formativo” in cui sono stabiliti giorni e orari in cui lo studente dovrà essere presente in azienda e sarà altresì espresso il consenso dei genitori dell’alunno minorenne. Lo studente impegnato nello stage estivo non potrà percepire alcun compenso.

Lo studente in alternanza scuola lavoro è considerato lavoratore per il decreto legislativo 81-08 pertanto per il datore di lavoro non mutano gli obblighi di sicurezza; per maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi agli esperti del Servizio Ambiente e Sicurezza di Cna Forlì-Cesena. Per maggiori chiarimenti in merito alle iniziative è possibile inviare una email a pcto@liceocanovaforli.edu.it o contattare Andrea Riccardi, responsabile di Cna Artistico e Tradizione Forlì-Cesena.