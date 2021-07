'Stalking condominiale', minaccia i vicini e devasta un appartamento: arrestato

La Squadra Mobile della Questura di Forlì-Cesena ha arrestato un 44enne forlivese destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori e reiterate minacce gravi nei confronti dei condomini dello stabile popolare in cui risiede, con episodi reiterati e molesti culminati in aggressioni e danneggiamenti fino alla devastazione di un appartamento avvenuta i primi di maggio di quest’anno.

Dei fatti e degli approfondimenti svolti a seguito dell’ultimo grave episodio è stata avvisata l'Autorità giudiziaria nella persona del pm Filippo Santangelo che, in linea con la tesi investigativa, ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale di Forlì Giorgio Di Giorgio l’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti del disturbatore seriale, soggetto già noto per pregresse vicende giudiziarie. L'uomo è stato condotto al carcere di Forli.