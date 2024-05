Stalking alla donna che non ne voleva sapere di avere una relazione con lui: 56enne in carcere

I carabinieri della stazione del Ronco hanno arrestato un uomo di 56 anni, eseguendo di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e danneggiamento. L'attività investigativa nasce dai danni ai beni privati, subiti dalla vittima da parte dei carabinieri di viale Roma, terminata con l’individuazione dell’autore, un uomo che si accaniva anche sui beni della donna in quanto da tempo avrebbe perseguitato la vittima, con minacce e molestie seriali, lesive della libertà psichica e fisica della vittima.

Come spesso in questi casi, i motivi dell’accanimento dell’uomo sono stati ricondotti al rifiuto opposto dalla vittima al desiderio ad una relazione sentimentale, desiderio che il presunto stalker avrebbe manifestato con messaggi WhatsApp dal contenuto talvolta ingiurioso e intimidatorio, ma anche in visite sul luogo di lavoro ed infine in pedinamenti, sempre più frequenti, in luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

L’uomo, ritenuto responsabile del grave e perdurante stato di ansia patito dalla donna oggetto del suo desiderio, è stato denunciato dalla donna per diversi atti persecutori subiti da quasi un anno.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri da parte sua invita le donne, vittime di violenze, a non esitare a rivolgersi ai Comandi dell’Arma dislocati in provincia, dove troveranno personale specializzato che le potrà aiutare ad uscire dalla spirale di violenza in cui possono esseri trovate loro malgrado, evitando così che le situazioni possano degenerare in episodi irreversibili.