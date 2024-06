L'ex la molla, lei si vendica cospargendogli l'auto delle sue feci: arrestata per stalking a 70 anni

La ex non si era rassegnata alla fine della storia iniziata circa un anno fa e conclusa, per volontà dell'uomo, a gennaio. E per vendicarsi si è resa protagonista di una serie di dispetti, culminati con l'arresto per stalking. Protagonista in negativo della vicenda è una donna di 70 anni. Il malcapitato, anch’egli 70enne, sin dallo scorso marzo era vittima delle particolari “attenzioni” della sua ex.

La donna aveva cercato di riaccendere la relazione, ma intuendo che non avrebbe avuto alcuna possibilità di rimettere in piedi il rapporto, ha cominciato cospargere di feci il veicolo dell’ex, agendo in tal modo in almeno sei diverse occasioni. Il settantenne, pur non avendone certezza, sin da subito ha nutrito forti dubbi sulla ex partner, esternando i suoi sospetti nella denuncia formalizzata ai Carabinieri del Ronco.

Una situazione che ha creato nell'uomo ansia e paura, temendo inoltre per la propria incolumità, arrivando persino ad evitare di uscire la sera. Gli stessi Carabinieri del Ronco, quindi, dopo una serie di mirati appostamenti, hanno sorpreso ed arrestato in flagranza di reato la donna per atti persecutori, con ancora al seguito “l’arma del delitto” ovvero un bicchiere di plastica pieno di feci che la stessa ha ammesso fossero proprie. Convalidato l’arresto, alla donna è stato applicato il braccialetto elettronico così da non potersi avvicinare alla vittima entro il raggio di 500 metri.