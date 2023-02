Stalli rosa e non solo, Fmi: "Al lavoro per introdurre i seggiolini nei mezzi del bike sharing"

C'è molta soddisfazione in Forlì Mobilità Integrata, società di servizi a totale partecipazione pubblica per Forlì e il territorio, per l’approvazione all’unanimità nella Giunta Comunale del sindaco Gian Luca Zattini della realizzazione di tredici stalli rosa per agevolare la mobilità di donne in gravidanza e famiglie con neonati. "Mi riempie di gioia - afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi - constatare che la proposta portata avanti con convinzione e condivisa con l’Amministrazione a dicembre, a primavera diventerà già realtà. Alla bontà di questa soluzione ci ho creduto da subito, appena insediato, e con piacere e determinazione mi sono speso con i nostri tecnici per ragionare dove potessero essere utili gli stalli rosa. Per il lavoro svolto insieme, ringrazio i tecnici di Fmi e in particolare quelli dell’Area Mobilità della società che ha operato di concerto con i servizi preposti del Comune. Per la redazione finale del piano, è stato poi decisivo il confronto con l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta".

E così, grazie alla decisione assunta dall’Amministrazione, arriveranno in città i parcheggi rosa, che sono stati anche previsti dal nuovo Codice della Strada. Saranno realizzati quattro stalli rosa in centro storico, uno per ogni corso principale, corso della Repubblica, corso Mazzini, corso Garibaldi e corso Diaz. Altri nove stalli sono stati individuati in altre zone strategiche della città (Parco Urbano, Centro per le Famiglie, Ospedale, Parco Paul Harris, Parco Buscherini, Parco di via Dragoni, Parcheggio dell’Argine). “Ritengo significativo - osserva Bongiorno - che i quattro posti in centro siano nei corsi principali, a rimarcare l’importanza di una mobilità a misura di famiglie con figli. Penso sarà poi necessario tenere monitorato l’utilizzo degli stalli rosa, per capire come renderli sempre più utili. Ed inoltre, come FMI, collaboreremo con l’assessora al Welfare, Barbara Rossi, nell’opera di informazione delle famiglie forlivesi sulla presenza degli stalli rosa”.

Una misura, che l’amministratore unico ricorda: “va a rafforzare il pass già previsto dal Comune e rilasciato da Fmiu, per la gratuità in tutti i parcheggi dell’area urbana, riservato a donne incinte dal settimo mese e ai genitori con neonati, residenti a Forlì”. Bongiorno, infine, evidenzia: “Sulla mobilità a misura di famiglia, continua il lavoro di FMI, sempre condiviso con l’Amministrazione, per l’introduzione in alcuni mezzi del bike sharing, le bici del Comune in prestito gratuito, di seggiolini, in modo che l’utilizzo del servizio non venga precluso a chi sia a passeggio con i propri bambini. Un’altra idea a cui crediamo molto”.