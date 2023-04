Mobilità, ecco gli stalli rosa riservati alle donne incinte e ai neo genitori: quattro in pieno centro

Il simbolo della donna in dolce attesa affiancato a quello del passeggino. A Forlì sono realtà gli "stalli rosa" riservati a donne incinte dal settimo mese di gravidanza e ai genitori con neonati fino ai due anni di età. La realizzazione è stata possibile grazie all’approvazione unanime il 22 febbraio scorso da parte della Giunta del sindaco Gian Luca Zattini. Per arrivare a concretizzare il provvedimento ha operato Forlì Mobilità Integrata, la società multiservizi pubblica per Forlì e il territorio. "Abbiamo portato avanti la proposta - afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – con convinzione, condividendola nel dicembre dello scorso anno con l’Amministrazione. Ci riempie di gioia, a distanza di pochi mesi, vederla realizzata. È un ulteriore passo in avanti per incrementare la mobilità a misura di famiglia con figli". Gli stalli rosa potranno essere occupati dai possessori del pass già previsto per la gratuità in tutti i parcheggi dell’area urbana, riservato sempre a donne incinte dal settimo mese e ai genitori con bambini neonati. Il permesso, che va esposto, è rilasciato da Fmi, e per informazioni si può scrivere a info@fmi.fc.it o telefonare allo 0543.1718100.

Sono tredici gli stalli rosa realizzati, di cui quattro in centro storico lungo i corsi principali: corso della Repubblica, corso Diaz, corso Garibaldi e corso Mazzini. A questi se ne aggiungono altri nove nei seguenti luoghi: Parco Urbano, Centro per le Famiglie, Ospedale, Parco Paul Harris, Parco Buscherini, Parco di via Dragoni, Parcheggio dell’Argine. “Come amministratore unico di Fmi - ricorda Bongiorno - sono stato nominato il 29 novembre scorso e agli stalli rosa ci ho creduto da subito, spendendomi con determinazione con i nostri tecnici per realizzarli. Come sempre, è stato importante il confronto e la collaborazione con l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta. Grazie davvero per l’ottimo lavoro svolto ai tecnici e al personale di Fmi, in questo caso in particolare a quelli dell’Area Mobilità, che hanno operato di concerto con gli uffici preposti del Comune. Come FMI terremo monitorato l’utilizzo degli stalli rosa, anche per capire come renderli sempre più utili, e continueremo a collaborare con l’assessora al Welfare, Barbara Rossi, per informare le famiglie di questa ulteriore possibilità a loro dedicata".