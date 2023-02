Auto si ribalta entrando nella rotonda della tangenziale: lievi ferite per un anziano

Incidente con ribaltamento di un'auto sabato mattina allo svincolo della tangenziale. L'incidente è avvenuto intorno alle 10, quando l'asfalto era reso umido dalla pioggia che aveva iniziato a cadere, nella rotonda di via Decio Raggi in corrispondenza con lo svincolo della tangenziale. Un'auto, entrando nella rotonda provenendo da Carpena si è ribaltata su un fianco. Subito si sono attivati alcuni automobilisti in transito per prestare i primi soccorsi al conducente, un ottantenne che non ha riportato ferite gravi. Sul posto si è portata la Polizia Locale per i rilievi. Lievi i disagi al traffico.