Start Romagna, abbonamenti non goduti causa lockdown: c'è ancora tempo per chiedere i voucher

Start Romagna informa che ci sono ancora pochi giorni per richiedere l’emissione dei voucher per il rimborso degli abbonamenti mensili o annuali non goduti durante il lockdown della primavera scorsa causato dal Covid. Il termine per presentare la propria domanda è fissato per il 30 novembre 2020, ma i voucher emessi potranno essere spesi entro un anno dal loro rilascio.

Le domande vanno presentate online sul portale presente nella pagina https://www.startromagna.it/rimborsi-covid-19/, che resterà attivo fino al 30 novembre, secondo le modalità ivi descritte. Solo per gli abbonamenti mensili la richiesta va presentata presso i Punto Bus di Start Romagna.

L'azienda del trasporto pubblico ricorda che hanno diritto al rimborso gli abbonati mensili ed annuali, studenti e lavoratori, che non hanno potuto usufruire dei rispettivi abbonamenti durante il periodo del lockdown: per gli studenti il periodo massimo riconosciuto è quello compreso fra il 23 febbraio ed il 3 giugno 2020, mentre per i lavoratori va dall’8 marzo al 17 maggio 2020.