Start Romagna, cambiano gli orari del trasporto pubblico: scatta il servizio estivo

Da domenica 6 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Forlì-Cesena il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito www.startromagna.it, nella sezione ‘Orari e Percorsi’, da dove è possibile scaricare il libretto.

Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti.

L’entrata in vigore del servizio estivo coincide con la sospensione delle corse cosiddette “bis Covid”, attivate per il potenziamento dell’offerta alla ripresa della didattica in presenza. I carichi a bordo dei mezzi, dove la capacità consentita resta per il momento al 50 per cento, continueranno ad essere monitorati attentamente dalle centrali operative per verificare l’adeguatezza dell’offerta. In caso di necessità l’azienda attiverà corse di potenziamento.

Contemporaneamente all’entrata in vigore del servizio estivo scatterà anche l’estensione degli abbonamenti Under 26 rilasciati per l’anno scolastico 2020 - 2021. Fino al 31 agosto i possessori di un abbonamento Under 26 per il servizio urbano di Cesena e di Forlì e i possessori di un abbonamento extraurbano Under 26 residenti a Forlì potranno viaggiare liberamente su tutta la rete Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I titolari di abbonamento extraurbano devono recarsi al Punto Bus per farsi caricare l’estensione sulla tessera.