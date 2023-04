Start Romagna, scontro tra i sindacati per il pagamento delle ferie pregresse: "Cifra tra le più basse d'Italia"

Start Romagna, si accende lo scontro sindacale sui pagamenti arretrati per i giorni di ferie ai dipendenti. "Il 21 aprile è stato firmato (non dalle scriventi) un accordo denominato “Indennità feriale” - protestano in maniera vivace Uil, Usb e Ugl -. Forse qualcuno non sa bene cos’è, visto anche il titolo abbastanza fuorviante. La Corte di Giustizia Europea, in materia di “ferie annuali retribuite” di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE che si applica a tutti gli stati membri ha stabilito che durante il periodo di ferie, i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione coincidente e non inferiore a quella percepita nei periodi di svolgimento della propria prestazione lavorativa. Si è pienamente e abbondantemente acclarato, che nelle giornate di ferie, deve essere corrisposta l’intera retribuzione di una giornata effettiva di lavoro".

Proseguono Uil, Usb e Ugl: "Sono nel frattempo stati firmati nelle varie province d’Italia tanti accordi riguardanti il pregresso. L’apice indubbiamente è quello firmato in Atm Milano, dove (per i più anziani, perché ovviamente gli arretrati vanno in base agli anni di permanenza in azienda) si riconoscono quasi 5000 euro (sommando indennità pregresse, una tantum e retribuzione della parte alta della busta paga). In Start Romagna invece, - l'attacco - dopo una trattativa di circa un paio d’ore, Filt-Cgil,Fit Cisl e Faisa hanno firmato un accordo per 540 euro, una cifra che è sicuramente fra le più basse di tutta la nazione". La conclusione: "Un sindacato non permette tutto ciò, pertanto noi ci opporremo sempre e comunque alla volontà di ridurre la retribuzione e i diritti, e preannunciamo azioni immediate volte a stoppare chiunque voglia questo".