Alluvione in Romagna, Start Romagna in supporto alle operazioni di evacuazione

Il perdurare dell’allerta meteo in tutta l’Emilia – Romagna continua a provocare disagi anche sul regolare servizio di trasporto pubblico locale. Anche mercoledì, con le scuole chiuse in tutta la Romagna, verrà effettuato il servizio feriale non scolastico. In tutti tre i bacini serviti da Start Romagna – in particolare a Forlì-Cesena e nel ravennate – diverse linee sono state soppresse a causa dell’impraticabilità delle strade per frane o esondazioni, mentre altre effettuano servizio ridotto o percorsi deviati.

Start Romagna invita a consultare, sul proprio sito aziendale, la pagina predisposta per fornire tutti gli aggiornamenti all’utenza (https://www.startromagna.it/infobus/emergenza-maltempo-mercoledi-17-maggio/) e anche quella delle corse non garantite.

Martedì e durante le ore notturne, diversi mezzi di Start Romagna sono stati impiegati per fornire supporto alle operazioni di evacuazione dalle zone maggiormente colpite dall’alluvione. Start Romagna "ringrazia il proprio personale che ha lavorato incessantemente per fornire un servizio prezioso per tutta la collettività".

Per l’intera giornata di mercoledì saranno chiusi i Punto Bus di Cesena, Ravenna, Riccione e la biglietteria Rimini FS. Aperti, invece, i Punto Bus di Forlì e Rimini Clementini. A Cesena è sospeso per l’intera giornata il servizio di trasporto a chiamata BusSì. A Ravenna, il traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna è ora tornato regolarmente in servizio, ma si continua a monitorare attentamente lo stato del mare. Per informazioni è possibile contattare Start Romagna al numero 199.11.55.77.