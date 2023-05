Livello dei fiumi in lenta decrescita e rischio frane in collina: continua l'allerta

Resta l'allerta rossa per la "criticità idraulica" nelle aree alluvionate di pianura, mentre per quanto riguarda il rischio frane l'allerta per "criticità idrogeologica" è arancione in collina e gialla sul crinale. Per la giornata di martedì non sono previste precipitazioni. "Non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d'acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi", chiarisce la Protezione Civile

"Tuttavia, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica - viene rimarcato -. Permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti e all'evoluzione, con possibile aggravamento, delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi".

Viene rimarcato che il codice arancione sul settore collinare romagnolo "è connesso alle gravi criticità idrogeologiche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi".