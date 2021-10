Stefanino, il ricordo del sindaco: "Meldola ha ricevuto tanto da lui e lo porterà sempre nel cuore"

Venerdì è l'ultimo giorno per visitare la mostra fotografica "Stefanino, un ragazzo con il paese nel cuore" (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00), allestita in Saletta Pit Arena Hesperia e realizzata ed ideata da CavaRei con il patrocinio del Comune di Meldola. "Questa bellissima mostra, resa possibile grazie al contributo dell'Archivio Digitale Romagnolo, di Croce Verde, dei Pasqualotti, del Gruppo Scout, della Parrocchia di Meldola, della Proloco Città di Meldola e del Rione Tramway Buratella, ci rende davvero l'immagine di quanto fosse speciale Stefanino per l'intera comunità e di quanto ricche siano state le sue esperienze - evidenzia il sindaco Roberto Cavallucci -. Domenica scorsa abbiamo avuto l'onore di scoprire la targa che intitola la Tribuna del campo sportivo di Meldola a Stefano Prati. Per lui il calcio era una passione e tutti lo ricordiamo per essere un grande tifoso della nostra squadra. Meldola ha dato tanto a Stefanino, ma sicuramente la nostra comunità ha ricevuto di più da lui e lo porterà sempre nel cuore".