Il Forrest Gump della Romagna punta ai 40mila chilometri in 4 anni: "Come aver fatto il giro della Terra"

Per gli amici è il "Forrest Gump della Romagna". 73 anni il prossimo 17 marzo, Stelio Leoni di Fiumana continua a macinare chilometri. Dal 2017 al 2020, in 1.060 giorni pari a 5.863 ore, ha totalizzato oltre 32mila chilometri e più 40 milioni di passi, l'equivalente di 760 maratone. Camminate, spiega Leoni, che gli hanno consentito di bruciare "2,6 milioni di calorie". Ma per render idea dell'impresa, Leoni cita altri numeri: "Ho completato un dislivello di 382mila metri, come avere scalato l'Everest 42 volte".

Tra i percorsi più importanti il cammino che ricorda con piacere sono il "Coast tu Coast da Portonovo ad Orbetello (attraversando Marche, Umbria, Toscana e Lazio in 17 giorni) e quello di Santiago de Compostela fino Finister, senza dimenticare i percorsi per le strade di Romagna. E per il 2021? "Se le gambe non mi tradiranno ho in programma di percorrere almeno 8mila chilometri, per arrivare all'ambito traguardo dei 40mila chilometri. Come avere fatto il giro della Terra". E' possibile seguire le avventure quotidiane di Leoni sulla sua pagina Facebook costantemente aggiornata con il chilometraggio completato, itinerari e foto.