Steward ai varchi d'ingresso delle strutture sanitare, green pass obbligatorio per accompagnatori e visitatori

L'Ausl Romagna ricorda che a partire da sabato, al fine di proteggere le strutture sanitarie dal rischio di trasmissione del virus, ed in ottemperanza alle nuove disposizioni sul tema del green pass, saranno attivate progressivamente una serie di misure per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori. Nei prossimi giorni, infatti, il personale addetto al controllo dei varchi (stewards) delle strutture ospedaliere e territoriali della Romagna sarà in grado di verificare il possesso del green pass mediante apposito applicativo.

"Come da indicazioni regionali, si darà la massima priorità alle strutture ospedaliere al fine di garantire quanto più possibile ed in sicurezza l'accesso di visitatori ed accompagnatori", viene spiegato dall'Ausl Romagna. Il processo verrà applicato gradualmente e progressivamente in tutte le sedi dell'Ausl Romagna, a partire da quelle di Rimini (da sabato) per seguire con quelle di Forlì e Cesena (lunedì) e Ravenna (martedì). "Queste indicazioni sono esclusive per accompagnatori e visitatori e non valgono per i pazienti che possono accedere ai servizi ospedalieri ed ambulatoriali senza certificazione verde", specifica l'Ausl Romagna.