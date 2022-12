Stili correnti di vita: una cena a sostegno dell'Associazione Dino Amadori

"Street Work Out Italy", con il trainer Maximilian Arcidiaco, e Alessandro Zaccheroni di "SoKeto –Your Vitality Food" di Forlì hanno organizzato domenica una cena degli auguri a sostegno della Associazione Dino Amadori. L’iniziativa si è tenuta a conclusione di un pomeriggio organizzato dalla Start Up innovativa “Street Work Out Italia” all’insegna dei sani stili di vita e buona alimentazione che caratterizza la mission di “Work Out” e di “SoKeto”, realtà diffuse su tutto il territorio nazionale.

"Abbiamo fatto una camminata di circa 4 chilometri accompagnati dal trainer Arcidiaco, che “in cuffia” ci ha guidati in un emozionante percorso warm up, funzionale, kombat, dance ed olistico - spiega l'avvocato Giovanni Amaadori, presidente dell'Associazione nata in memoria del padre Dino -. A seguire la cena “MenùKeto” al ristorante Arquebuse, per sensibilizzare su sana alimentazione e sani stili di vita, e Alessandro Zaccheroni, di SoKeto Forlì ci ha illustrato i benefici e le caratteristiche salutistiche che una dieta chetogenica apporta al nostro benessere psicofisico".

"Ho partecipato all’evento con entusiasmo, cogliendo il filo conduttore che lega la mission della Associazione Dino Amadori in sinergia con il tema della serata e cioè diffondere la consapevolezza che solo sani stili di vita e una buona alimentazione possono rappresentare uno strumento fondamentale anche in un’ottica di “prevenzione” - conclude Amadori -. Vada il mio personale ringraziamento ad Alessandro Zaccheroni di “SoKeto- Forlì “ per aver devoluto parte del ricavato della cena alla Associazione che abbiamo costituito per onorare la vita professionale e le opere di mio padre Dino. I fondi raccolti saranno utilizzate per realizzare il prossimo evento già programmato per febbraio-marzo in occasione della ricorrenza del terzo anno dalla scomparsa di mio padre".