Stimolare la creatività dei giovani: a Bertinoro un corso di fumetto con tanto di mostra finale

Il Comune di Bertinoro organizza, in collaborazione con l’Associazione Barbablù di Cesena, il corso “Parlo Fumetto”, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni (nati tra il 2002 e il 2008). Il corso di 20 lezioni si svolgerà ogni martedì pomeriggio dalle 17,30 alle 19 dal 13 dicembre fino al 23 maggio (il verrà definito in base al numero dei partecipanti. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’assessorato alle Politiche Giovanili di Raffaele Trombini e l’assessorato alle Politiche Educative di Sara Londrillo, all’interno del festival di arte pubblica Paesaggi Plurali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

"E’ il primo corso semi-professionalizzante di fumetto che il Comune di Bertinoro intende attivare già da dicembre - afferma l'assessore Trombini -. Il progetto ambisce a dotare i ragazzi degli strumenti per poter lavorare in autonomia e sperimentare la propria creatività. A coloro che si iscriveranno verrà fornito un piccolo kit per iniziare a disegnare. Inoltre durante l’anno sarà in programma l’incontro con professionisti del fumetto, come il famoso fumettista Ugo Bertotti, per stimolare un confronto tra i giovani e gli esperti. Ci auguriamo sia il primo di una serie di progetti e di laboratori rivolti ai giovani del nostro territorio".

"Il corso è gestito dall’Associazione Barbablù, che si occuperà di tutte le informazioni e delle iscrizioni - aggiunge l'assessora Londrillo -. Ringraziamo Marcello Di Camillo, direttore artistico di Paesaggi Plurali per la collaborazione e il supporto nell’organizzazione di “Parlo Fumetto”. Al termine del corso realizzeremo una mostra di restituzione del percorso svolto dalle ragazze e dai ragazzi e una personale di un artista del fumetto a livello nazionale. Auspichiamo quindi la massima partecipazione al corso, con precedenza ai residenti di Bertinoro". Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a associazione.barbablu@gmail.com oppure contattare il numero 328 9086126 attraverso Whatsapp.