"Stop all'invio di armi all'Ucraina": al via anche a Forlì la raccolta firme

Al via anche a Forlì la raccolta firme per dire "Stop all'invio di armi all'Ucraina", e per la sanità pubblica. Il Comitato di Liberazione Nazionale si è fatto carico della raccolta firme per il referendum "L'Italia per la Pace" promosso dai comitati "Ripudia la guerra" e "Generazioni Future". "Il rischio che l'attuale situazione bellica peggiori e si trasformi in un conflitto allargato e nucleare, dagli esiti che è facile immaginare, è concreto e molto vicino - spiega Piero Guiducci, coordinatore fiduciario provinciale del Comitato di Liberazione Nazionale -. Al contempo, la sanità pubblica è allo sfascio e sempre più controllata da interessi privati. Il governo italiano continua a tagliare risorse alla sanità pubblica e a regalare armi all'Ucraina. Così facendo alimenta la guerra, di certo non favorisce la pace, e toglie servizi e soldi ai cittadini. Il referendum è articolato su tre quesiti: due per fermare la guerra, uno per la sanità pubblica. Facciamo appello a tutta la cittadinanza di Forlì e comprensorio, a partecipare a questa importante campagna, apportando la propria firma a questa raccolta". Il gruppo locale del Comitato di Liberazione NazionaleForlì-Cesena sarà presente con un proprio banchetto, anche a Forlì, a partire dal prossimo 23 giugno, tutti i venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in Piazza Saffi, sotto il portico del comune. In alternativa è possibile firmare tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso l’URP del comune, oppure online al sito www.clnoggi.it Per info: Piero Guiducci, e-mail guiduccipiero@gmail.com, WhatsApp 3493430440.