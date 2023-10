Piano antismog, stop a camini e stufe a legna: "Serve una deroga per i comuni alluvionati"

Con le misure anti smog del Pair (Piano aria integrato regionale) torna lo stop ai barbecue e il divieto di utilizzare, in ogni unità immobiliare, i camini a legna. Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, già relatore del Pair, sottolinea la necessità, per questa stagione invernale, di "agire in deroga per venire incontro a quelle famiglie alluvionate che si trovano in situazioni di difficoltà e che potrebbero risparmiare sul riscaldamento domestico utilizzando i camini a legna. Tra l’altro, di legna e rami di ogni dimensione in questo periodo se ne può trovare in grande quantità. Basta andare a farsi un giro lungo gli argini dei nostri fiumi".

"Se già di per sé il divieto di utilizzare qualunque tipo di generatore di calore domestico alimentato a biomassa legnosa solleva legittime perplessità, il fatto che lo si continui ad applicare anche in un momento come questo, di grande difficoltà per la Romagna, denota una totale mancanza di sensibilità e buon senso - prosegue Pompignoli -. Chiedo quindi alla Regione e alla vicepresidente Irene Priolo di valutare una deroga per i territori alluvionati e di permettere alle famiglie che in casa hanno un camino di poterlo utilizzare per fini domestici".

Sul tema interviene anche il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi: "L'instabilità internazionale e le conseguenti speculazioni potrebbero anticipare un nuovo inverno di aumenti delle bollette, riscaldamento compreso, complicando ancora di più la situazione del territorio segnato da alluvione e terremoto. Dunque, in questo momento storico, occorrerebbe prendere in considerazione tutto ciò che può semplificare la quotidianità delle nostre famiglie. Ciò comprende anche di poter utilizzare liberamente i camini a legna delle proprie case, che specialmente nell'entroterra romagnolo rappresentano non solo una radicata tradizione, ma anche un'opportunità di risparmio".