Studia per diventare chirurgo, Michael Yian Jiang racconterà Forlì in Cina: "E' una città che mi ha regalato molte sorprese"

Nel suo futuro si vede col camice bianco. Precisamente come un medico chirurgo, specializzandosi in chirurgia toracica. Al quinto anno di Medicina a Forlì, quello di Michael Yian Jiang, studente universitario di origine cinese di 22 anni, è un bellissimo esempio di integrazione sociale, ma anche di collaborazione tra mondo universitario e Ausl Romagna. Il giovane infatti è parte attiva della collaborazione tra l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" e i medici cinesi del Lishui Central Hospital, impegnati in questo periodo in un'esperienza professionale e culturale. E ad ottobre racconterà proprio nel suo Paese d'origine la sua esperienza nella città mercuriale.

Michael, da quanto tempo è a Forlì? Ci racconti un po' la sua storia...

"Mi chiamo Yian Jiang, da sempre vengo anche chiamato Michael. Ho frequentato prima l’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, successivamente mi sono trasferito a Bologna e ho finito le scuole superiori presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana a San Lazzaro di Savena, ottenendo il diploma in Biotecnologie Sanitarie. Di seguito, ho deciso di iscrivermi al test di Medicina e ho vinto il posto a Forlì. Ho fatto il pendolare il primo anno universitario, causa covid, e dal secondo anno, a settembre 2021, ho deciso di iniziare a pieno la mia vita universitaria a Forlì trasferendomi in questa città".

Cosa l'ha spinta ad iscriversi al corso di laurea in Medicina a Forlì?

"Dal terzo anno delle scuole superiori ho iniziato a pensare cosa mi sarebbe piaciuto studiare all’università; infatti, ero indeciso fra Medicina e biotecnologie. Parlando con i miei professori delle superiori, sia di Parma che di Bologna, al quinto anno ho maturato la decisione di iscrivermi al test di Medicina. Quello era il primo anno in cui “Medicina Bologna – Sede di Forlì” era apparsa come scelta tra le preferenze delle sedi. Ho inserito come prima scelta Bologna, per non allontanarmi dalla famiglia, e Forlì come seconda: oltre ad essere un campus dell’Università di Bologna, che ne sottolinea la qualità, mi sembrava così particolare poter far parte del primo anno in assoluto di un corso di laurea in Medicina. A fine settembre 2020 ho saputo di aver vinto il posto a Forlì e così è iniziata la mia vita universitaria".

Come si è trovato e cosa apprezza in particolar modo del Campus?

"Secondo me, il Campus è un luogo molto prezioso per gli studenti di Forlì. È un punto di ritrovo, un riferimento che non è banale averlo a disposizione. È una struttura nuova e moderna, unisce diverse facoltà ed è presente molto spazio per lo studio. Mi piace molto il fatto che è frequentato dagli studenti anche per svago personale, come ritrovarsi con amici, fare attività all’aria aperta, questo grazie al fatto che ci sono molti spazi verdi. Ciò lo rende un vero e proprio Campus universitario e non solo un complesso di aule in cui seguire le lezioni".

Un giudizio sui docenti?

"Ho scelto di frequentare il corso di laurea Medicina e Chirurgia a Forlì proprio perché fa parte dell’Università di Bologna, infatti i docenti sono molto preparati, disponibili e gentili, reperibili per qualsiasi tipo di problemi ed informazioni. Reputo sia di fondamentale importanza la comunicazione tra studenti e docenti per ottimizzare al meglio il lavoro di studio, svolto dagli studenti, e quello dell’insegnamento, svolto da professori e professoresse. Anche il mio progetto di tirocinio presso il Lishui Central Hospital è stato reso realizzabile grazie al professor Giorgio Ercolani, per aver iniziato questa collaborazione, e alla disponibilità del professor Franco Stella, per essere il mio docente di riferimento".

Lei in questo ultimo periodo è una sorta di 'cicerone' per i medici del Lishui Central Hospital - Wenzhou Medical University. Com'è l'integrazione con il personale del Morgagni-Pierantoni?

"Essendo studente e date le mie origini, trovo che sia anche una responsabilità mia coadiuvare il lavoro svolto dal personale del Morgagni-Pierantoni. Infatti, grazie all’opportunità data da Tiziana Rambelli, giornalista presso l’ufficio stampa dell’Ausl Romagna, e dal professor Giorgio Ercolani, sono stato coinvolto in questa collaborazione. L’integrazione è stata molto positiva, non ho avuto difficoltà ad interagire con il personale medico-sanitario poiché sono stati estremamente gentili e disponibili nell’accogliere me e soprattutto il personale del Lishui Central Hospital. Per questo, sono in contatto con uffici e i dottori di riferimento per assicurarci che tutto possa procedere al meglio. Sono molto felice nel vedere così tante persone a dare il benvenuto al personale cinese, questo significa che lo scambio non è solo a livello professionale, ma anche relazionale e sociale".

Cosa hanno apprezzato della sanità Made in Forlì?

"Siamo molto contenti dell’accoglienza che abbiamo ricevuto all’ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì - ha affermato il direttore dell'ospedale cinese, Jiansong Ji -. Si tratta di un ospedale molto organizzato, che abbiamo riconosciuto come eccellenza italiana ed europea. Siamo entusiasti delle collaborazioni attivate con Forlì e vorremmo sicuramente attivare in futuro altre collaborazioni didattiche e di ricerca scientifica con questo ospedale”. Inoltre, i dottori del Lishui Central Hospital hanno apprezzato la precisione del lavoro che viene svolto in ospedale, le attenzioni che vengono date ai pazienti e la disponibilità del personale sanitario".

Su incarico del Segretariato Italiano Studenti in Medicina di Forlì ha provveduto anche a realizzare una guida del patrimonio culturale dell’Ausl della Romagna in lingua cinese. Che esperienza è stata?

"Ringrazio innanzitutto il Conservatore dell’Ausl della Romagna, Sonia Muzzarelli, per avermi coinvolto nella realizzazione della guida in lingua cinese del Museo diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola denominato “La Cura Attraverso l’Arte”. È stata un’esperienza molto positiva ed entusiasmante, ho avuto modo di conoscere l’arte e le opere custodite dall’Ausl della Romagna e più in generale la storia sanitaria romagnola. Mi meraviglio di come ogni parte di una struttura sanitaria possa raccontare una storia sua. Inoltre, considero sia un grande passo per me poter applicare concretamente la mia altra lingua madre, il cinese, in un contesto lavorativo e più formale, realizzando una guida di cui tutti i futuri dottori del Lishui Central Hospital, e più in generale tutti i cittadini cinesi presenti sul territorio, ne potranno usufruire e conoscere la storia sanitaria romagnola".

Cosa l'ha colpita del patrimonio culturale dell'Ausl Romagna?

"Ciò che mi ha colpito di più è sicuramente la quantità di opere presenti e la storia che viene documentata e raccontata. Come viene definito dal nome “Museo diffuso”, sono presenti più strutture sanitarie in tutto il territorio romagnolo che fungono anche da museo. Il patrimonio culturale dell’Ausl Romagna racconta il passato della sanità territoriale e di come è evoluta, fino al presente. Considero che in questi luoghi i pazienti non sono curati solo con terapie mediche, ma anche attraverso l’arte, come viene definito dal titolo “Cura attraverso l’arte”".

Ad ottobre andrà in Cina per raccontare la sua esperienza nella nostra città. La prima cosa che dirà?

"Come prima cosa ringrazierò per l’opportunità di frequentare per un periodo il Lishui Central Hospital, ospedale di riferimento della città natale dei miei genitori. È inimmaginabile come una serie di eventi mi abbia portato ad un’esperienza simile. L’Università di Bologna ha istituito il corso di Medicina e Chirurgia a Forlì; ho scelto di frequentare questo corso il primo anno che è stato avviato; pochi anni dopo l’Ospedale Morgagni-Pierantoni ha iniziato una collaborazione con un Ospedale cinese e alla fine vengo a conoscenza che è il Lishui Central Hospital, situato proprio nella città natale dei miei genitori dove vivono tutt’ora i miei nonni e molti parenti. Dirò inoltre che come studente del corso Medicina e Chirurgia di Forlì, con origini di Lishui, per quanto io possa, contribuirò a mantenere salda questa collaborazione tra gli ospedali delle due città, creando un vero scambio culturale e professionale che possa portare vantaggi ad entrambe le sanità territoriali. Inoltre, racconterò che Forlì è una città che mi ha regalato molte sorprese, sono stato accolto a braccia aperte da amici forlivesi e da tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di crescere a livello personale ed accademico".

Cosa vorrà fare terminato il ciclo di studi?

"Spero che prima di terminare il ciclo di studi possa aver acquisito le competenze necessarie e aver svolto più tirocini all’estero, e soprattutto in Cina, per poter avere una visione più ampia e completa relativa alla gestione della sanità, alle tecniche terapeutiche e alle innovazioni utilizzate riguardo alla specializzazione a cui sono interessato e che vorrò intraprendere, ovvero la chirurgia toracica. Inoltre, vorrei poter contribuire, attraverso le mie conoscenze linguistiche, alla formazione di opportunità di scambi professionali a livello internazionale, come questa collaborazione già in atto, poiché sono convinto che, come nell’ambito della ricerca, un continuo confronto e scambi di idee e di conoscenze in ambito clinico e chirurgico possa contribuire al miglioramento della sanità in maniera rapida e significativa".