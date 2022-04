Il dono del trapianto, Achille tornerà a respirare a pieni polmoni: "Ora una salita molto impegnativa"

L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari sarà presente alla 26esima edizione Granfondo Via del Sale Fantini Club, una delle più importanti gare ciclistiche granfondo di inizio stagione, portando la testimonianza di Achille Abbondanza, appassionato di ciclismo e malato di fibrosi polmonare idiopatica. Dal 2018 Achille prende infatti parte alla manifestazione per testimoniare l’importanza di un respiro e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica per contrastare le Malattie Rare dell’apparato Respiratorio come la Fibrosi Polmonare Idiopatica (Ipf).

Consigliere dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari e vice Presidente di Fimarp, fin dalla scoperta della sua malattia ha inforcato la bicicletta con l’obiettivo di contrastare l’avanzare di questa malattia rara e degenerativa dalla sella della sua bicicletta, compiendo imprese che lo hanno portato a pedalare in tutta Italia e in tante gare come la Granfondo via del Sale, ispirando tanti ad affrontare e combattere la malattia anche attraverso lo sport, diventando, anche solo per un giorno, a loro volta ciclisti.

Achille quest’anno non sarà però alla partenza della 26esima Granfondo Via del Sale, perché poco più di una settimana fa ha ricevuto il dono del trapianto. A testimoniare il suo messaggio ci saranno gli amici ciclisti compagni di tante pedalate, il padre Umberto (di 87 anni) e l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (Ammp Odv) che per tutto il week-end di gara saranno al punto informativo all’interno del Village per informare sulla malattia, parlare di prevenzione, affrontare il tema del dono del trapianto e raccogliere donazioni a sostegno della Ricerca scientifica e dei malati di Fibrosi Polmonare Idiopatica.

"In questo momento, dal suo letto in ospedale, Achille sta affrontando una salita molto impegnativa, procedendo con passo regolare per raggiungere la sua cima, ovvero tornare a respirare a pieni polmoni - afferma Matteo Buccioli, presidente di Ammp -.Domenica sarà comunque presente, portando un messaggio di speranza grazie al Fantini Club, all’impegno straordinario di Luca Foschi e di tutti gli amici di Achille. Noi tutti lo aspettiamo nel 2023, alla partenza della prossima edizione della Granfondo Via del Sale, per continuare a lottare insieme contro le Malattie Rare Polmonari Rare, ispirando tutti ad affrontare le salite della vita senza mollare mai".

L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari (www.ammpforlung.it) è stata fondata nel 2008 dal professor Venerino Poletti, direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, con l’obiettivo di sostenere la Ricerca scientifica sulle Malattie Rare Polmonari, dare supporto ai pazienti affetti da patologie respiratorie e alle loro famiglie, sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Prevenzione e del dono del Trapianto.