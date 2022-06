Come reinventarsi una vita a 42 anni con 3 euro in tasca: ora è un influencer del buon cibo, l'impresa di Agostino

Come reinventarsi una vita a 42 anni con 3 euro e 50 in tasca. Un'impresa al limite ma possibile. A testimoniarne la fattibilità è Agostino Perrone, 42 anni, originario di Laterza, piccolo comune vicino a Taranto conosciuto per per il pane, la focaccia, la mozzarella e tanti prodotti di ottima qualità, e da 17 anni a Forlì. Appena arrivato ha iniziato a lavorare nella ristorazione, hotel a cinque stelle a Milano Marittima, poi è passato in un'azienda che realizza prodotti per un poltronificio. Fino all'agosto dello scorso anno quando l'azienda è fallita. E lui è rimasto a piedi con due figli.

"Per fortuna per qualche tempo mi ha ospitato la mia ex moglie - ha spiegato Agostino Perrone - altrimenti avrei avuto problemi seri. In tasca avevo solo 3 euro 50 centesimi. E così mi sono reinventato ripartendo da un computer. Ho preso contatti con rivenditori di Laterza per farmi portare, grazie a un amico che fa il trasportatore, mozzarelle, burrate, focaccia, pane, olio e ho creato con il pc dei listini. Poi ho iniziato a fare pubblicità massiva su Facebook e su Whatsapp. Ho girato anche i bar della zona di Forlì e piano piano mi hanno iniziato a chiedere di assaggiare i prodotti. Poi, una volta verificata la qualità, me l'hanno richiesti e così ho iniziato a lavorare di nuovo, facendo tutto con le mie forze: non mi sembrava vero".

Agostino Perrone in nove mesi circa, da zero, si è creato un giro di oltre 400 clienti proponendo ogni settimana nuovi pacchetti con prodotti sempre di ottima qualità, e soprattutto idee. "Non si può negare che siamo ancora in piena crisi e proprio per questo bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo. Ora va molto il pacchetto con la bruschetta - spiega Agostino - composta da pane, mezzo chilo di stracciatella, mezzo chilo di scamorza dolce, alici o pomodori secchi sotto'olio, origano di Creta, olio. D'estate va molto. E così di volta in volta propongo prodotti, novità, accostamenti..."

Dall'e-commerce, sempre in nove mesi, è arrivato anche a realizzare il logo "Profumi e sapori della Gravina" e subito dopo ad aprire anche un negozio a Terra del Sole dove, oltre ai suoi prodotti di Laterza e zone limitrofe, vende anche frutta e verdura locale. "Funziona bene, sono contento - conclude il coraggioso Agostino - ma ho ancora dei progetti da sviluppare. Mi sto informando per chiedere le autorizzazioni necessarie per organizzare catering. Mi piacerebbe organizzare buffet per feste di compleanno, cerimonie e tutto con prodotti locali, di Laterza". E viste la determinazione e la volontà con cui Agostino Perrone si è mosso finora, non è escluso che tra qualche mese il logo "Profumi e sapori della Gravina" abbia già al suo attivo anche un catering.