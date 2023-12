Sepolta da 4 metri di acqua e fango, l'azienda agricola nata 10 anni fa è ripartita da casa: "Ci siamo rimboccati le maniche"

Un'attività avviata nel 2012. Poi dal 16 maggio tutto è cambiato. Anche l'azienda agricola "Sole e Terra" dei coniugi Raffaella Guidi e Fabrizio Rabiti ha dovuto fare i conti con lo tsunami di fango e acqua che ha travolto viale Bologna. "C'erano quattro metri d'acqua, non potevamo credere ai nostri occhi - la testimonianza di Guidi -. La nostra zona era irriconoscibile. Ci siamo trovati spiazzati, ragionando se era opportuno riaprire. E l'unica alternativa per farlo era a casa nostra". E così "Sole e Terra", una delle aziende agricole di Forlì più colpite dall'alluvione, è ripartita da San Martino in Villafranca. "In fretta e furia abbiamo costruito un orto in un pezzo di terreno di fronte a casa, realizzandone un altro in un terreno più dislocato - racconta l'imprenditrice agricola -. E il 29 di giugno abbiamo riaperto in un capannone a casa. Siamo contenti, ci sono clienti nuovi, ma alcuni abituati a venire nella precedente collocazione li abbiamo persi. L'attività non è infatti paragonabile rispetto a quella di viale Bologna, che era più vicina in centro, ma era l'unica alternativa. Stiamo ripartendo da capo come dieci anni fa, ma con più fatica. Ci proviamo. Produciamo tutto ciò che è di stagione, in inverno kiwi e mele e in estate pesche, albicocche, susine e ciliege".

Raffaella, torniamo indietro di qualche mese. Dove eravate quel 16 maggio?

“Mi trovavo nel negozio con mio marito, perché avevamo il terrore che si potesse allagare la zona e perdere di conseguenza i mezzi che avevamo a disposizione. Mio marito ha portato i trattori e le moto zappe verso viale Bologna, perché non potevamo immaginare quello che poi sarebbe accaduto, mentre in negozio ho cercato di salvare le bilance, collocandole in un soppalco. Ad un certo punto siamo dovuti scappare, perché l'acqua stava arrivando velocemente da via Padulli. Abbiamo fatto bene, perché 45 minuti dopo è arrivato un tsunami di acqua e fango. C'era il serio rischio di rimanere sotto, sono arrivati circa 4 metri d'acqua, in quanto l'area ha funto da bacino trovandoci nella bassa del fiume”.

Quando avete potuto vedere da vicino gli effetti dell'alluvione?

"Giovedì pomeriggio siamo andati a vedere, ma dall'immagini aeree pubblicate da ForlìToday abbiamo potuto vedere la nostra zona e ci siamo rimasti malissimo. Non potevamo credere ai nostri occhi, la nostra zona era irriconoscibile. C'era solo acqua. Si riusciva a vedere appena il tetto del capannone. E' stato il primo impatto. Poi quando siamo andati sul posto abbiamo trovato l'apocalisse. A casa nostra invece l'acqua è arrivata fino al marciapiede, una situazione non paragonabile rispetto a viale Bologna. Quando abbiamo aperto la porta del capannone ci siamo trovati davanti un autentico delirio, tra fango e scansie catapultate, frutta e verdura a galla. Il pollaio con le galline era completamente sommerso. Non c'era più nulla".

Cosa ha provato dal punto di vista emotivo?

"Nonostante l'enorme disastro, non ci siamo resi subito conto del danno. Li per li abbiamo pensato a ripulire e ripartire. Poi col trascorrere dei giorni, quando cercavamo di togliere tutto quel fango dentro al capannone, abbiamo cominciato a renderci sempre più conto che era una cosa più grande di noi, comprendendo l'entità del danno. Non era possibile riaprire dopo nemmeno due mesi. Abbiamo quindi deciso di provare a ripartire a casa dopo due-tre settimane. Ci siamo rimboccati le maniche, lavorando giorno e notte, sette giorni su sette per provare a fare qualcosa".

E in viale Bologna ora come è la situazione?

"Per ripristinare servirebbe un grosso lavoro, perché non c'è più nulla. Le serre si sono appiattite a terra. Ci sarà ancora mezzo metro di limo, che è completamente da rivoltare. Sono morti tutti i ciliegi che erano presenti. Inoltre l'acqua è arrivata anche in un altro campo, dove ci sono tutti gli impianti, che comprendono anche due ventole anti-gelo, e stiamo lavorando per togliere il fango. Ancora quando piove è difficile muoversi. L'obiettivo è impedire alle piante di morire di asfissia. Ora aspettiamo i ristori, vedremo come e quando arriveranno. Siamo una delle aziende più colpite in assoluto a livello agricolo".

Avete ricevuto aiuti in quei giorni?

"Nei giorni successivi all'alluvione non sapevamo dove mettere le mani. Da soli non ce l'avremmo mai fatta, ci sono stati tanti volontari, amici, conoscenti che ci hanno dato un importante aiuto nello sgomberare il capannone. Ma era anche un aiuto morale. “Non sei solo” è il messaggio che è emerso. Tutte queste sono persone fantastiche che voglio ringraziare".