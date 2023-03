"Ecco chi era Carlo Seganti": l'asso dell'aviazione raccontato dallo storico Claudio Servadei

Il viale che dalla antica Via Emilia conduce all'aeroporto forlivese è intitolato a Carlo Seganti, asso della aviazione militare. Come talvolta succede, si è persa un po', nel tempo, la memoria del personaggio. Provvede a restituirne il fascino un suggestivo documentario realizzato recentemente dal ricercatore storico forlivese Claudio Servadei, ospite della trasmissione televisiva "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

Il filmato, ricco di immagini d'epoca, descrive la biografia di Seganti che, giovane di agiata famiglia forlivese, dotato di notevoli capacità fisiche e intellettuali, scelse la più pericolosa delle discipline militari, quella di pilota da combattimento. Nel corso della seconda guerra mondiale Seganti fu protagonista di scontri epici nel cielo, mostrando eccezionali abilità. Trovò la propria fine nell'eroico tentativo di portare soccorso a un collega disperso, affrontando un'ultima, rischiosa, missione che si rivelò purtroppo senza ritorno.