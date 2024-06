Gruppo Alpini Forlì: una storia iniziata nel 1974 a Udine in cui sono sempre stati in prima fila nel volontariato

La sezione Alpini di Forlì è pronta a celebrare i cinquant’anni della sua rifondazione, una storia iniziata nel 1974 ad Udine. È stato proprio dalla città friulana che è partita la nuova avventura forlivese che ha visto in cinquant’anni, un costante e continuo aiuto dell’associazione in ogni evento cittadino, soprattutto in quelli legati al volontariato.

“Forlì è sempre stata un punto di riferimento per gli alpini ed infatti in città c’era il reclutamento nazionale – afferma l’alpino Enrico Panzavolta, una delle memorie storiche del gruppo forlivese – ma nel 1972 ci fu una sorta di sfilacciamento interno e il gruppo si sciolse. Abbiamo così iniziato a ricrearlo, provandolo a riformare con persone che volevano iscriversi e farne ancora parte. Sono state così gettate le basi e nel 1974 nell’adunata ad Udine siamo ufficialmente nati. Ora siamo orgogliosi di celebrare i 50 anni della rifondazione”.

Il primo Capo Gruppo è stato Pio Zavatti, storica figura che ha fatto crescere l’associazione di Forlì. “Pio è stato determinante. Era una grande persona che metteva anima e cuore per gli alpini ed era amico di tutti. Grazie alle sue conoscenze sono nate amicizie importanti che ci hanno permesso di organizzare iniziative che coinvolgessero sempre più le persone e in questo modo anche il numero degli iscritti è aumentato".

"Un’altra persona fondamentale è stata Vanni Tartagni, altro Capo Gruppo che ideava giornate con le scuole a cui prendevano parte molti ragazzi, ma ricordo soprattutto l’evento ‘Dmenga con gli Alpen’ che organizzammo a Villa Prati e che richiamò molte persone. Inoltre è stato il creatore del sentiero degli alpini che è entrato nel Cai e che è stato inaugurato poco tempo fa. Poi ovviamente non posso non ricordare Guerrino Maretti, che ci ha lasciati due anni fa, bravissimo a seguire quel solco, mantenendo sempre alta la passione e la voglia di mettersi al servizio delle persone”.

È davvero lunga la lista delle iniziative benefiche che gli alpini hanno portato avanti in cinquant’anni e che stanno mantenendo ancora adesso. “Tanti anni fa acquistammo dieci pastori tedeschi e li regalammo ad alcuni non vedenti e riuscimmo a trovare i fondi per far curare una bambina a Filadelfia dove andè insieme alla famiglia. Inoltre abbiamo costruito un asilo in Bangladesh, dato aiuti al Burkina Faso e in occasione del terremoto in Emilia abbiamo inviato una cucina da campo e del materiale per allestire due campi da pallacanestro. Durante l’alluvione la nostra sede alla Cava è stata colpita, ma l’abbiamo lasciata nel fango per qualche giorno per dare priorità alle tante persone in difficoltà volendo aiutare prima loro. Questo è lo spirito che ci ha sempre caratterizzati e siamo felici che la gente lo apprezzi”.