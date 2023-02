La storia, ancora poco conosciuta, degli internati militari spiegata agli studenti da un testimone di 99 anni

Carlo Alberto Antonelli, classe 1924 ritorna a testimoniare la sua storia, nonostante il peso dei suoi 99 anni di età. Dopo la conferenza tenuta nel Salone Comunale nel pomeriggio dello scorso 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, torna a parlare sabato 18 febbraio per presentarsi, questa volta, di fronte a un pubblico di giovanissimi studenti nell'aula magna dell'ITI "Marconi" di Forlì. Il tema che verrà affrontato è di quelli forti, soprattutto se raccontato da chi ha vissuto in prima persona la vessazione, l'umiliazione e la sofferenza all'interno dei campi di concentramento. Antonelli, infatti, è un Internato Militare Italiano (categoria nota con l'acronimo IMI), vale a dire uno dei 700mila, e forse anche più, soldati italiani che vennero catturati dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Non sarà solo in questa nuova avventura, potendo contare, al suo fianco, sulla presenza di Roberta Ravaioli, ex Dirigente Scolastico oggi in pensione che da almeno vent'anni si batte per recuperare dall'oblio una vicenda che ancora oggi non tutti conoscono. Tale interesse nasce in lei da una tragica storia familiare, con suo zio (anche lui IMI, catturato dai tedeschi nel settembre 1944) morto nel corso della prigionia presso un campo di concentramento.

Ravaioli ha intervistato nel corso degli anni numerosi reduci IMI forlivesi, raccogliendo poi le loro testimonianze in un libro. Ormai a suo agio di fronte a una platea gremita, è in grado, con la sua evidente passione, la competenza e la partecipazione emotiva, di avvincere anche gli ascoltatori più giovani, che avranno perciò la possibilità di partecipare a un evento davvero particolare, raro e perciò imperdibile.