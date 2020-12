Si è laureato in ospedale dopo un intervento importante: la storia di Lorenzo raccontata al Tg3

La storia del ventiquattrenne ravennate Lorenzo Savini, raccontata da ForlìToday, che si è laureato in Giurisprudenza nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Forlì, dove era stato operato di tumore benigno al femore, è stata oggetto di un servizio del Tg3, andato in onda lunedì sera alle 19,30 su Rai 3. Grazie anche al supporto dei medici e degli infermieri "che non smetterò mai e poi mai di ringraziare" dice Lorenzo, venerdì scorso da una stanza del reparto di Ortopedia di Forlì, diretto dal dottor Roberto Casadei (il medico che peraltro lo ha operato e "rimesso in piedi"), ha discusso la tesi e coronato un sogno.

La storia di Lorenzo: qui la notizia