La surreale storia delle lunette del '600 di San Mercuriale, dimenticate da tutti e rispuntate dal fango dell'alluvione

E' successo circa un mese dopo l'alluvione, quando alcuni volontari nel cortile del Seminario vescovile di via Lunga, invaso dal fango, sollevano un vecchio telone di plastica che ricopre un voluminoso involucro alto quasi fino al soffitto - di forma semicircolare e di diversi metri di lunghezza - e scoprono gli antichi affreschi che per secoli hanno abbellito le lunette sotto gli archi del chiostro di San Mercuriale. Affreschi staccati dai muri , dimenticati in quell'angolo e infine rimossi dalla memoria collettiva della città.

Ritornano alla luce così 19 lunette sulle 30 totali, accatastate in un cortile laterale e riposte sotto una balconata che le proteggeva almeno dalla pioggia, ma esposte alle intemperie da chissà quanti decenni. Si tratta di un ciclo pittorico dedicato alla vita di San Giovanni Gualberto, fondatore dell’Ordine Vallombrosiano, risalenti al primo Seicento e di scuola Forlivese. Attualmente sotto il chiostro di San Mercuriale restano 4 di questi affreschi nelle loro logge e quindi che ce ne fossero di mancanti era noto, ma di fatto se n'era persa la memoria. O semplicemente nessuno li ha mai più cercati.

Le lunette del Seicento dimenticate in Seminario

Come sono arrivati in Seminario nessuno pare saperlo. Non se lo ricordano i dipendenti più anziani, mentre quelli che possono aver assistito al trasloco, tra personale laico o membri del clero, è probabile che siano deceduti nel tempo. Fatto sta che in Seminario di quegli affreschi nessuno ne avrebbe saputo niente, né tanto meno qualcuno aveva informato il rettore del Seminario don Andrea Carubia al suo insediamento. Che spiega: “Quando li abbiamo scoperti abbiamo avvisato subito la Soprintendenza alle Belle Arti”, ente che a sua volta pure non ne avrebbe saputo niente.

“Una volta scoperti abbiamo fermato i volontari e fatto intervenire una ditta specializzata”, aggiunge Sauro Turroni, che durante tutta l'alluvione ha aiutato e coordinato gli interventi di recupero del patrimonio artistico del Seminario. Il fango, infatti, ha bagnato la base delle lunette per 30-40 centimetri, intaccandole ma secondo le prime valutazioni non in modo irrecuperabile. Dopo l'oblio e le ingiurie del tempo, anche quelle del fango dell'alluvione nella loro travagliata esistenza.

“Sono state trovate circa un mese dopo l'alluvione perché non sapevamo della loro esistenza e perché ci stavamo concentrando sui sotterranei del Seminario, dove si trovavano i libri antichi”, spiega don Carubia. Il cortile è stato sgomberato solo in un secondo tempo perché si pensava che lì non ci fosse niente di valore da un punto di vista storico-artistico. E per questo si può effettivamente dire che a far riscoprire gli affreschi sia stata proprio l'alluvione. “Preciso che gli affreschi non sono mai stati nei sotterranei”, conclude don Carubia. E questa è stata la loro fortuna, perché quei locali, come è noto, si sono riempiti di acqua e fango fin quasi al soffitto lo scorso 16 maggio.

Del loro ritrovamento è stato anche informato il sindaco Gian Luca Zattini, mentre le opere sono state anche brevemente mostrate a Vittorio Sgarbi, quando era ancora sottosegretario del Ministero della Cultura, durante una sua visita al Seminario post-alluvione. Ed ora il Comune pensa ad un loro restauro e al riposizionamento nei luoghi originari, vale a dire nel chiostro, anche se sarà un'operazione lunga e con costi stimati di centinaia di migliaia di euro. Intanto, per promuovere la conoscenza di un patrimonio artistico andato dimenticato almeno per 80 anni, è stata fissato un incontro straordinario del ciclo “Un'opera al mese”. Date le cattive condizioni di conservazione delle opere, ciò che sarà mostrato saranno delle riproduzioni. I lavori di restauro in corso attualmente nel chiostro (che è chiuso al passaggio del pubblico) invece non riguardano questa scoperta.

Chi è il proprietario degli affreschi ritrovati?

Resta ora il rebus su chi sia il proprietario degli affreschi, se il Comune (dato che il chiostro è un'area comunale) oppure l'abbazia di San Mercuriale. E a quanto pare dovrebbe essere proprio la parrocchia del centro storico. Si stima, infatti, che il distacco degli affreschi sia avvenuto in occasione dell'apertura dei due lati del chiostro, iniziata nel 1939 e terminata nel 1941, per volere diretto di Mussolini in persona, per creare un passaggio pedonale “monumentale” tra piazza Saffi e piazza XX Settembre. Il chiostro all'epoca versava in condizioni di degrado e i portici erano stati murati nel tempo, per recuperare locali a servizio della chiesa.

“Riteniamo che gli affreschi siano stati staccati in occasione dei lavori di rifacimento e apertura del chiostro, in epoca fascista, e questo giustificherebbe le 7 lunette mancanti, forse andate distrutte in quell'occasione” dice l'abate di san Mercuriale, don Nino Nicotra. Il passaggio di proprietà dell'area pubblica del chiostro al Comune sarebbe avvenuto subito dopo l'inaugurazione della nuova versione del chiostro, con taglio del nastro delle stesso Mussolini, quindi a distacco già avvenuto e lunette già portate altrove.

Si sa poi che parte delle lunette sono state tenute nell'abbazia di San Mercuriale, fino al trasloco in Seminario. Quando uno spostamento così laborioso? “Non lo sappiamo – dice don Nino Nicotra -, nella documentazione in nostro possesso non abbiamo trovato niente a riguardo”. E ancora una volta nessuno ne ha memoria diretta. Neppure la Soprintendenza avrebbe un fascicolo a riguardo, pur trattandosi di un trasferimento di opere d'arte.

Rischio amianto

Giallo nel giallo è nella pagina Wikipedia dedicata a San Mercuriale, dove si specifica che “gli affreschi delle lunette, rappresentanti la vita di san Giovanni Gualberto, fondatore dell'Ordine dei Vallombrosani, furono staccati e trasportati su centine di legno e lastre di eternit per poter essere restaurati”. In futuro si potrebbe quindi porre anche il problema della bonifica dell'amianto contenuto nell'eternit dei supporti, materiale diffusamente utilizzato negli anni Trenta e Quaranta. “Questa è solo un'ipotesi da verificare”, spiega don Nino Nicotra.

L'ultima traccia documentale

Circa 15 anni fa , lo studioso Sergio Tombari ha illustrato una ricerca storica su un un volumetto dedicato al chiostro, finanziato dalla Banca di Forlì. Ed è qui che spunta una citazione di una relazione finale dell'intervento concluso nel 1941 a firma dell'allora sopritendente Corrado Capezzuoli, incui si citano i dipinti "Fra le opere di restauro da completare devesi considerare la rivalutazione dell'ultimo affresco, staccato e trasportato su apposita centinatura in legno foderata di eternit. Così tutti i 30 affreschi sono stati ricuperati, nonostante gran parte di essi, a causa dell'azione degli agenti atmosferici, delle numerose affumicature e della polvere appiccicata sopra la superficie dipinta, si fossero resi quasi irriconoscibili e alla data del 18 agosto 1939 anche alterati nei toni di colore". In tale testimonianza si parla quindi del recupero di tutte e 30 le lunette, anche se 7 ad ora sono perdute.

Da parte del Soprintendente del 1941 non c'era particolare ammirazione nei confronti del ciclo pittorico, anzi tutt'altro, in quanto da lui relegato ad un Manierismo di basso livello: "Di tali dipinti, che appartengono ad un modesto quanto eclettico ciclo pittorico, tentennante fra gli sciolti ricordi di una ben più gloriosa tradizione che stava per tramontare, e qualche volta di fattura addirittura rozza, quelli più danneggiati dal tempo hanno trovato una degnissima collocazione nelle lunette parietali, appositamente costruite nella nuova sacrestia”.

Che senso hanno quegli affreschi a Forlì? Tutto nasce da una reliquia del '500. Nel 1581 nell'abbazia fu traslata la reliquia di un dito di san Giovanni Gualberto proveniente dalla chiesa cittadina di Santa Maria del voto (Romiti) e negli ultimi decenni del XVI secolo il chiostro del monastero fu ricostruito in forme rinascimentali e in ricordo dell'evento fu decorato ad affresco con le Storie della vita del santo in trenta lunette, alla cui realizzazione collaborarono Livio Modigliani e Andrea Baini.