Tra fantasia e goliardia ripartono le sfilate di Carnevale, i Maranèl tornano con i loro carri: "Le aziende ci sostengono"

La pandemia non ha fermato i Maranèl. Un gruppo di una quindicina di giovani, tra i 20 e i 30 anni, accomunati dalla passione del Carnevale. C’è chi fa il contadino, chi l’elettricista, chi studia, ma il tempo libero i Maranèl lo trascorrono insieme per tenere in vita e valorizzare una tradizione che ha il sapore dell’infanzia: costruire carri allegorici che animano le innumerevoli sfilate di Carnevale organizzate sul territorio.

Dopo l’interruzione forzata dovuta alle restrizioni imposte dal Covid, il gruppo ha ripreso quest’anno con grande entusiasmo la propria attività e si prepara a partecipare agli appuntamenti in programma. Una attività nata cinque anni fa, grazie alla quale hanno preso parte alle sfilate dei quartieri della zona ovest della città, Cava e Romiti, ma anche dei Comuni del faentino oltre che in occasione della Segavecchia a Forlimpopoli, per far rivivere una antica tradizione carnevalesca fatta di fantasia e goliardia.

“Coltiviamo questa passione come volontari perché cerchiamo di portare un po’ di felicità e di gioia ai piccoli e ai grandi e perché ci divertiamo - spiega Luca Canali -. Due anni fa siamo stati costretti a fermarci a causa del Covid, ma ora siamo pronti a ripartire grazie alla nostra voglia di fare e al supporto anche economico che ci hanno fornito le aziende del territorio che hanno creduto in noi e che ci sostengono. Fino ad oggi ci siamo autofinanziati, non è stato facile, ma per fortuna abbiamo trovato un aiuto concreto per continuare a lavorare ai nostri carri”.

“Avevamo chiesto la collaborazione del Comune per poter usufruire di uno spazio, che fosse un capannone o una tettoia, per lavorare alle nostre creazioni - continua Luca - ma non essendo una associazione vera e propria, bensì solo un gruppo di ragazzi che si impegnano a titolo volontario, non abbiamo potuto avere disponibilità di spazi o di fondi”. Disponibilità che è arrivata dalle realtà del territorio che hanno messo a disposizione due diversi capannoni in cui i Maranèl hanno costruito e predisposto i carri allegorici.

Sono otto le sfilate alle quali saranno presenti a partire dalla prossima settimana: l’11 febbraio nei quartieri Cava e Romiti, la sera del 4 marzo e il 5 marzo a Predappio, il 12 e 19 parteciperanno alla Segavecchia a Forlimpopoli, il 26 a Faenza, il 10 e 15 aprile a Gambettola e successivamente a Meldola. Il tema scelto per questa edizione si potrà scoprire sui canali social, Facebook e Instagram, tra pochi giorni.

Nelle foto I Maranel