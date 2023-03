Liceale del Classico diventa un soprano di fama internazionale: Federica Lombardi torna nella sua ex scuola

Martedì i ragazzi delle quarte del Liceo Classico Morgagni hanno avuto il piacere di conoscere una delle personalità più in vista della città di Forlì: Federica Lombardi soprano di fama internazionale. Ex studentessa del Liceo Classico, all'età di 16 anni ha iniziato a seguire la sua grande passione per il canto, iscrivendosi alle lezioni del Liceo Masini di Forlì. Lombardi è stata presentata ai ragazzi dalla professoressa Rossella Savelli (docente di Storia dell’Arte ma anche appassionata di lirica, nonché ex insegnante di Federica), la quale ha sottolineato l’eccezionalità della carriera di questa giovane cantante lirica.

Nella primavera del 2017 ha debuttato con grande successo in Anna Bolena di Donizetti al Teatro alla Scala di Milano, per poi tornare nella stessa stagione come Musetta nella famosa produzione de La bohème di Franco Zeffirelli. Nel 2018 ha interpretato la Contessa D’Altamira nelle Nozze di Figaro a Roma, in un innovativo e moderno allestimento di Graham Vick. Nel 2019 è arrivato anche il primo debutto al Metropolitan di New York, nel ruolo di Donna Elvira nel Don Giovanni.

Di qui la sua carriera è stata una vera escalation: nel 2021 al Festival di Salisburgo ha debuttato come Donna Elvira in Don Giovanni, nel 2022 ha interpretato la Bohème di Martone e poi ha cantato nel Capodanno alla Fenice; nel 2023 è stata la voce della Messa da Requiem di Verdi all’Opera di Amsterdam e interpreterà Le Nozze di Figaro con l’Opera di Stato di Vienna a Monte Carlo, Don Giovanni a New York e al Festival di Salisburgo, La Clemenza di Tito a Vienna, La Bohème a New York, e sarà poi Anna Bolena alla Deutsche Opera di Berlino. Per il 2024 si esibirà in Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Così fan tutte e Simon Boccanegra a Vienna, Le Nozze di Figaro a Chicago.

Accompagnata dal Maestro Pierluigi Di Tella, coordinatore didattico e artistico dell’Istituto Musicale “A. Masini” di Forlì, Federica Lombardi è stata accolta dal dirigente scolastico Marco Lega, da diversi ex insegnanti della Lombardi e da una folta rappresentanza di studenti del Liceo. Federica si è mostrata coinvolta ed entusiasta e i ragazzi hanno trovato l’evento estremamente interessante. "L’incontro con la soprano Lombardi è stato qualcosa di nuovo, fresco e interessante - dice Emma Muska di 4°BL - e ci ha insegnato che raggiungere i propri obiettivi comporta sforzo e sacrificio”. Sorridente e di grande presenza scenica, ha affascinato con dolcezza la sua platea. Il momento più emozionante è giunto quando, con il maestro Di Tella al piano, la soprano forlivese ha cantato l’aria “Oh mio babbino caro” dal “Gianni Schicchi” di Puccini.

L’incontro è stato un momento per sensibilizzare i ragazzi al mondo della lirica. ma anche una bellissima occasione di formazione, di contatto con il mondo reale. “Siamo molto lieti - ha spiegato Lega - di avere avuto l’occasione di ospitare da noi una figura della cultura italiana così importante; per questo ringraziamo la professoressa Savelli per aver organizzato l’incontro, ma soprattutto Federica Lombardi per essersi prestata a dialogare con i ragazzi, in modo semplice e diretto, dando un bell’esempio come si possa intraprendere una carriera di così alto livello restando comunque affabile e aperta al confronto con i più giovani”.