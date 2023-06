Prima la furia distruttiva dell'acqua, poi oltre 4 metri di fango: il ministro Urso visita la storica azienda che ha perso tutto

Il presidente di Confartigianato di Forlì Luca Morigi, assieme al segretario Mauro Collina, ha accompagnato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, in visita a Forlì, alla sede della ditta edile stradale "Giovane Strada", in via della Croce 8, pesantemente colpita dall’alluvione del 16 maggio. All’incontro erano presenti anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, la deputata Alice Buonguerrieri, Vincenzo Colla assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali e Luca Bartolini, responsabile di Fratelli d'Italia per il comprensorio forlivese.

Come spiegato dal presidente Morigi, "la scelta dell’azienda di Annibale Tampellini, simbolo di tutti gli associati che sono stati coinvolti dall’evento calamitoso, nasce dal fatto che la realtà è stata doppiamente colpita, oltre ad aver subito ingenti danni alle strutture e ai mezzi, la Giovane Strada non può nemmeno rispondere alle richieste di aiuto delle amministrazioni dei comuni alluvionati, di cui è fornitor"e.

Il ministro, durante la visita, ha avuto modo di valutare da vicino gli effetti devastanti dell’alluvione, quando, a causa dell’esondazione del fiume Ronco e dell'affluente Ausa, si sono riversati sulla zona oltre 4 metri di fango. La furia dell’acqua ha divelto portoni di metallo e trascinato via ogni cosa, lasciando una scia di devastazione che, oggi a tre settimane di distanza, è ancora purtroppo ben evidente. Accanto alla solidarietà umana per la toccante situazione, tutti i presenti hanno evidenziato l’impegno del Governo per aiutare il territorio a ritornare alla piena operatività.

"Siamo particolarmente grati al ministro Urso per la sensibilità mostrata, il nostro ringraziamento va anche alla deputata Buonguerrieri che si è fatta voce del nostro territorio, perché è sicuramente vero che i romagnoli sanno reagire alle avversità, ma in questo momento abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile", le parole di Morigi.